El Real Madrid frena al Joventut y consigue el pleno de victorias en el inicio de la Liga

El Real Madrid de Pablo Laso se llevó su tercer triunfo consecutivo en lo que va de Liga Endesa con esta nueva victoria ante el Joventut de Badalona. Los blancos no dieron opción a su rival y ya se fueron al descanso con una ventaja de 19 puntos. Los de Durán no pudieron hacer nada en la reanudación y acabaron cayendo por 23. [Narración y estadísticas: Joventut de Badalona 64-87 Real Madrid]

El Joventut de Badalona llegaba a esta jornada después de haber conseguido dos victorias en los dos primeros encuentros de la temporada 2020/2021. El conjunto catalán es uno de los equipos que había creado expectativas más altas en el verano. Expectativas que, por otro lado, se venían cumpliendo en el inicio del curso.

Pero en el Olímpic de Badalona, el Real Madrid se mostró muy superior en un partido que sirvió para que jugadores como Laprovittola, Causeur o Deck se reivindicasen bajo la atenta mirada de Laso. Con la ausencia de jugadores importantes en la rotación como Llull o Randolph, el conjunto blanco firmó un partido muy serio en el que 'Lapro' fue el MVP con 22 puntos y 32 de valoración.

Espejismo y realidad

Con trío de argentinos sobre la pintura dio comienzo el partido en Badalona. El Joventut comenzó mandando en el marcador. Con solo 3 minutos disputados, los verdinegros se pusieron con ventaja de 3 puntos, pero esto solo fue un espejismo. La defensa del Real Madrid se fue haciendo más férrea y en tan solo cinco minutos metió a los catalanes un parcial de 0-12.

Fue el principio del fin para el Joventut. Los jugadores blancos se emplearon en labores defensivas y fue así como Tavares consiguió secar a Tomic, mientras que la 'Tortuga' Deck imponía su potente físico bajo el aro. Todo ello dio como resultado una ventaja de 11 puntos al final del primer cuarto.

Usman Garuba, en el Joventut de Badalona - Real Madrid ACB

Con la tranquilidad reflejada en el marcador llegó el momento de Rudy Fernández y Fabian Causeur. Ambos dieron un auténtico recital desde la línea de triple para firmar un nuevo parcial de 2-1 que dejó la diferencia en 20 puntos. Precisamente fueron los triples el único salvavidas de los locales, que con un ataque estático y nula opción en el rebote ofensivo se aferró a la linea del 6,75 para firmar cuatro de cinco canastas en el segundo canastas así.

Sumar de tres en tres provocó que la ventaja a favor del conjunto merengue se redujese hasta los 14 puntos, pero fue entonces cuando Laso decidió que Tavares y Thompkins regresasen a la cancha y así el Real Madrid volvió a dominar y a llevar hasta los 19 puntos la diferencia con el Joventut, diferencia culminada por Rudy Fernández con su tercer triple del partido.

El show de 'Lapro'

El paso por vestuarios no varió el guion del encuentro en el Olímpic de Badalona. Deck y Tavares continuaron con su espectáculo defensivo, secando a un Tomic que acabó el partido con 8 puntos en su haber particular. Mientras el ex del Barça solo lograba anotar desde el tiro libre, Laprovittola se sentía cada vez más cómodo en la pintura.

Laprovittola, en el Joventut de Badalona - Real Madrid de la jornada 3 de la ACB ACB

Si López-Arostegui, Tomic y Dimitrijevic fueron los únicos jugadores verdinegros que consiguieron anotar tras la reanudación, Laprovittola disparó la ventaja del Real Madrid hasta los 26 minutos. Con la amplía ventaja conseguida, el último cuarto no fue más que un mero trámite.

Fue entonces cuando el Joventut consiguió maquillar un marcador que reflejó al final una diferencia de +23 para el equipo merengue. El argentino se lució ante sus ex con 14 puntos, tres triples incluidos, y el MVP en el bolsillo.

Joventut de Badalona 64-87 Real Madrid

Joventut de Badalona: Bassas (-), Ribas (6), López-Arostegui (12), Morgan (7), Tomic (8) -equipo inicial-, Dimitrijevic (6), Brodziansky (9), Dawson (2), Ventura (5), Zagars (7), Birgander (-) y Parra (2).

Real Madrid: Campazzo (10), Laprovittola (22), Deck (10), Thompkins (9), Tavares (10) -equipo inicial-, Causeur (12), Fernández (9), Garuba (-), Reyes (-), Tisma (-) y Alocén (2).

Árbitros: Hierrezuelo, Caballero y Alcaraz. Eliminaron por cinco faltas personales a Zagars (min. 39).

Parciales: 9-20 | 14-22 | 12-21 | 29-24

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Liga Endesa disputado, sin público, en el Palau Olímpic de Badalona.