Brutal bronca de Pablo Laso: así ha sido la primera 'lasina' en el debut del Madrid en la ACB

Pablo Laso no sabe vivir un partido tranquilo. Ni sabe ni quiere, porque de su exigencia nace el éxito del Real Madrid y sus jugadores lo saben, por eso, cuando ven la cara seria del técnico al comienzo de un tiempo muerto son perfectamente conscientes de que de un momento a otro se va a desatar la tormenta.

A Laso le da igual que sea el primer partido de la temporada o el último. Que sea una final por un título o el primer partido de la Liga Endesa. Le da completamente igual que sea el primer cuarto o la última posesión. Cuando se tiene que enfadar se enfada, y cuando se cabrea, reza por no ser el jugador que ha hecho algo mal, porque a Laso no se le escapa nada.

El entrenador del Real Madrid ha vuelto a repetir una de sus míticas broncas, tan presentes en su etapa como entrenador del Real Madrid como las copas o el bueno juego. No hay encuentro de los blancos sin alguna acción espectacular y tampoco sin una bronca, pero las 'lasinas' están reservadas a momentos destacados, a broncas de las que hacen hincapié en un partido o en una temporada.

Así ha sido en el primer partido del Real Madrid en ACB en el que Pablo Laso ha echado una importante reprimenda a sus jugadores porque estaban descuidando aspectos básicos del juego que no le estaban gustando. Y así se lo hizo saber con una 'lasina' de época en la que repasó todos y cada uno de los fallos de su equipo.

Laso comenzó quejándose del rebote y ya no hubo quien le parara: "Tiene cojones, tiene cojones, os dejáis la puta vida defendiendo cinco para cinco para que un tío tire un tiro de ocho metros y luego llegue un tío y os machaque". Así comenzaba el técnico vitoriano su bronca, haciendo hincapié en la falta de atención de sus jugadores para cerrar el rebote después de una gran defensa.

Turno para Fabien Causeur

Superado el tema de los rebotes, fue turno para Fabien Causeur, que protagonizó la segunda parte de la 'lasina': "Fabien, si llegas aquí esto es un tiro, déjate de pases ni pollas", le decía Laso al jugador galo, que estaba abusando del extra pass en algunas acciones de tiro claro.

Fabien Causeur anota una bandeja ACB

"Tira, estás solo debajo del aro, has metido ya tres bandejas. No me jodas, si no saben defender el pick&roll pues le atacas el pick&roll, viene aquí y la tiras", le decía Laso a su jugador, que estaba interpretando bien las jugadas en ataque, pero que no estaba finalizando con la saña necesaria para que los blancos abriesen un hueco definitivo en el electrónico.

Con estas dos puntualizaciones quiso Laso dar un mayor impulso a los suyos y, a juzgar por el resultado, cabe pensar que lo consiguió, ya que los blancos terminaron llevándose el triunfo ante un Acunsa GBC que no se rindió en ningún momento y que creyó en sus opciones hasta el final, poniéndole las cosas muy difíciles al gran favorito en su debut.

