Carlos Alocén: "Ojalá Campazzo siga en el Real Madrid porque tengo un espejo en el que mirarme"

El Real Madrid debutará este sábado en la nueva temporada de la ACB. La competición, referente del baloncesto continental, inicia la campaña 2020/2021 con el coronavirus como protagonista. El conjunto merengue llega confiado y con mucha motivación tras ganar la Supercopa de España. Y lo hace con una plantilla muy similar a la del curso pasado.

Los de Pablo Laso mantienen el núcleo del vestuario y simplemente han incorporado a jóvenes jugadores como Carlos Alocén y Alberto Abalde. El primero, que apunta a ser uno de los rostros más seguidos del año, ha sido el representante del Real Madrid en la presentación de la ACB.

El ex del Zaragoza, en declaraciones durante el evento y retransmitido por #Vamos, ha dado algunas de las claves de su nueva e ilusionante etapa en el Real Madrid. Pero, sobre todo, ha destacado las ganas que tiene de que un referente como Facundo Campazzo continúe durante los próximos meses en el Real Madrid.

El base argentino sigue como una de las dudas y con la NBA intentando su fichaje. Alocén, pese a que Campazzo le quitaría muchos minutos, reconoce que prefiere que siga. "Nos da muchísimas cosas como jugador, dentro y fuera", ha subrayado Alocén. Por ello, "ojalá que siga". "Tengo ahí un espejo en el que mirarme todos los días y las cosas que puedo coger de él, que es el mejor base de Europa, quizás con otro no pueda cogerlas", aseguró durante el acto.

Alocén y Abalde celebran la victoria del Real Madrid ACB MEDIA

El joven de 19 años sumó su primer título como jugador del Real Madrid el pasado fin de semana. No pudo jugar en la gran final ante el FC Barcelona, pero sí lo hizo en semifinales y dejando una buena imagen. Durante la presentación, Alocén reconoció que le "dijeron que normalmente no es tan fácil ganar un título". Y es que en apenas unas semanas ya ha saboreado la gloria como merengue.

"De momento el primero lo he ganado, así que perfecto", apuntó el internacional con España. El base tiene expertiencia en la ACB. De hecho, pese a su corta edad, fue el capitán del equipo maño. Algo que no evitó que estuviera "muy nervioso" durante sus primeros días de incorporación al Real Madrid. "El primer día no estaba suelto, pero pasado el tiempo sí he mejorado tanto en pista como fuera". Confirma que "hay un ambiente muy bueno" y ello ayuda notablemente.



El objetivo de Alocén es ser capaz de dirigir a un equipo como el Real Madrid. Sería todo un paso al frente en el baloncesto nacional. Y él confía en mejorar datos como el de las asistencias "porque la calidad de los compañeros es infinita". "Le das un balón para un triple a Carroll o un balón bajo el aro a Tavares y es difícil que fallen". "Ojalá pueda subir esas estadísticas", quiso recalcar.

El futuro de Campazzo

El argentino podría marcharse próximamente. Pero, si termina haciéndolo, será dejándose la piel con el Real Madrid. Terminó como MVP de la Supercopa y estará en el inicio de la competición doméstica.

"No quiero pensar más allá de hoy, no sé qué va a pasar ni mañana. Disfrutar el momento, con tranquilidad. Yo estoy tranquilo y dándolo todo en el Real Madrid y por el momento me quedo dando el 100% aquí", apuntó poco después de proclamarse campeón.

