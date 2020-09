Deck responde a los rumores sobre la NBA: "Es bueno que se pregunte"

El Real Madrid de Baloncesto consiguió su primer título de la temporada en Tenerife. Un triunfo ante el Barcelona dio la Supercopa al conjunto de Pablo Laso y mostró el gran proyecto que tiene el equipo capitalino en esta nueva campaña deportiva. Uno de los jugadores clave fue Gabriel Deck, que mostró su gran evolución defensiva frenando a un anotador como Nikola Mirotic.

A pesar de los seis créditos de valoración que acumuló al término del encuentro, el jugador del Real Madrid sumó un total de 11 puntos en poco más de 30 minutos y evitó que el líder anotador del Barcelona se enchufara desde el inicio.

El alero argentino, multiusos para Pablo Laso y que se ha ganado la total confianza del Real Madrid, ha valorado estoas primeras semanas de dinámica con el equipo blanco. Deck, en una entrevista para la argentina UCU Radio, alabó el respaldo del técnico y respondió a los rumores que le sitúan en la NBA.

El 'Tortu' subrayó que la "confianza" aportada por Laso le "hace crecer muchísimo como jugugador adentro de la cancha", aunque también siente ese respaldo del resto de compañeros. Sin embargo, hace hincapié en la importancia del técnico vitoriano. "Todo jugador que entra Pablo le da una confianza terrible".

Campazzo, Deck y Laprovittola celebran la Supercopa con el Real Madrid de Baloncesto ACB MEDIA

El ambiente en el vestuario, como se puede observar en todas las declaraciones sus componentes, es magnífico. Había ganas de volver a jugar y resarcirse del final de temporada anterior, donde no se alcanzaron los objetivos en una mala fase final de la ACB disputada en Valencia. "Fue muy difícil empezar", explicó Deck, pero "el equipo hizo un cambio mental" que les ha permitido sumar un nuevo título.

La puerta de la NBA

La evolución de Deck en el Real Madrid ha sido notable. Sin estridencias, sin destacar en anotación y sin ser un líder en la pista, el argentino se ha asentado como uno de los jugadores más empleados por Pablo Laso. Todos saben de su valía y, pese a no hacer ruido, representa la efifencia en la pista.

Para alcanzar este nivel, según ha relatado el propio Deck, ha tenido que cambiar muchas cosas. Entre toras, "los hábitos" puesto que "la esencia uno la lleva siempre con uno". "Tengo una rutina muy armada que en Argentina no tenía tanto", ha explicado en UCU Radio.

Tal es su nivel de rendimiento que los rumores sobre una salida a la NBA no han tardado en aparecer. Una situación que a Deck no le disguta porque "peor sería que no pregunten" sobre su futuro. Él defiende que está "haciendo bien las cosas" y por ello "la gente puede ver alguna canche para la NBA". "Es bueno que se pregunte", apostilla.

Sin embargo, ni estas noticias ni las de Campazzo o jugadores como Tavares influyen en el vestuario. "Son rumores", apunta un Deck que afirma que "muchos hablan de más cosas que no son ciertas". Si "uno sueña con llegar a lo más alto", Deck deja claro que está en "un lugar impresionante como Madrid".

Por ello, la única duda que se mantiene para esta temporada es la de un Facundo Campazzo que sigue teniendo la NBA como objetivo primordial. A pesar de su posible adiós, su MVP en la Supercopa muestra su deportividad. "Campazzo está comprometido con el Real Madrid", llegó a sentenciar Laso.

