Pablo Laso: "La Supercopa es una responsabilidad y una oportunidad"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, destacó en conferencia de prensa telemática desde Tenerife, donde disputarán la Supercopa Endesa, que este primer título del año es "un reto, una responsabilidad y una oportunidad". "El equipo ha trabajado bien y llegamos con la máxima ambición. La Supercopa es un reto, una responsabilidad y una oportunidad. Estamos preparados para ser competitivos desde el primer día y ojalá seamos capaces de ganar los dos posibles partidos y conseguir el título", dijo Pablo Laso.

Esta pretemporada ha sido atípica y no sólo por las consecuencias que todos sufrimos por la Covid-19. "Efectivamente, porque todos los años anteriores siempre hemos tenido a jugadores en sus selecciones y no hemos podido trabajar juntos. Este años hemos estado todos desde el primer día y eso es bueno. El trabajo ha sido bueno y estoy contento, sabiendo que ahora comienza la competición", explicó.

El técnico madridista habló de su rival, el Iberostar Tenerife. "Tenerife está haciendo un muy buen trabajo desde hace años. Los resultados no viene por un solo día y este equipo ha jugado playoffs, Copa del Rey y ha ganado un título de la Liga de Campeones. La lesión de Todorovic es un contratiempo para ellos, pero siempre han sabido adaptarse. No creo que trastoque mucho en un equipo hecho", comentó.

Respecto al 'hambre' de su equipo, el entrenador no lo puso en duda. "Al equipo le veo bien y estoy seguro de que todos están deseando competir. El 'hambre' no lo pongo en duda. Siempre hemos sido competitivos, con momentos mejores y peores. El año pasado ganamos Supercopa y Copa del Rey. La Fase Final de la Liga fue un éxito para la ACB y nosotros no estuvimos todo lo bien que hubiéramos querido. Ya está. Eso no nos da más presión ni más hambre", apuntó.

Los fichajes

Alberto Abalde y Carlos Alocén son los únicos fichajes del equipo y Laso jugó contra sus padres. "Lo primer que tengo que decir es que los hijos son mejores que los padres, aunque se enfaden conmigo. Alberto se ha integrado muy rápido y lo mismo Carlos, que nos puede aportar mucha energía. Hablamos de dos jugadores de gran futuro de los que esperamos lo máximo", resaltó.

Laso comienza su décima temporada en el Real Madrid. "Creo que es un motivo de orgullo y aunque este mal decirlo creo que si pasa esto es porque están contentos contigo. Cada año es un reto distinto. No hemos realizado muchos fichajes porque creemos en el trabajo e incorporamos gente joven. Es un año de incertidumbre por todos y para todos, así es que estamos centrados en el día a día. Desde marzo todo ha cambiado y ojalá lo antes posible podamos volver a la normalidad de nuestras vidas", finalizó Pablo Laso.

