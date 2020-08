Doncic aviva la polémica con Morris: "No quiero tratar con jugadores así"

El escolta esloveno Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, que dijo este domingo adiós a su primera participación en los playoffs después de perder el sexto partido por 97-111 ante Los Angeles Clippers y la eliminatoria (2-4) al mejor de seis, acusó al ala-pívot Marcus Morris Sr., de jugar "sucio" en el marcaje que le hizo.

Después de haber sufrido en el quinto partido un golpe en el tobillo izquierdo, que Doncic tenía lesionado, por parte de Morris Sr. y que el exjugador del Real Madrid, consideró como el resto del equipo de los Mavericks que fue intencional, las cosas no fueron a mejor en el sexto.

Porque con 1:07 minuto para que concluyese el primer cuarto, Morris Sr. le hizo a Doncic un marcaje bajo la canasta que le costó la falta flagrante 2 y la expulsión automática del ala-pívot de los Clippers. "Fue una acción terrible. ¿Qué puedo decir?" Doncic declaró después del partido en el que aportó 38 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. "Son dos partidos seguidos que hizo algo así. Realmente esperaba que el primero no fuera a propósito, pero mirando hacia atrás en la falta de este juego, sabes perfectamente lo que pienso". Doncic reiteró que "no quiero tratar con ese tipo de jugadores. Solo sigue adelante".

Luka Doncic, resignado tras caer ante Los Ángeles Clippers EFE

Por su parte, Morris declaró que era "una falta dura" y entendió que tenía a Doncic por encima de los hombros, lo que mereció una una falta flagrante 2. Pero reiteró que no estaba tratando de lastimar a Doncic". Morris comentó que pensaba que era "absurdo" que algunos pensaran que estaba tratando de lesionar a Doncic en el quinto partido, cuando pisó el área del tobillo izquierdo de la estrella de Dallas, lo que hizo que el zapato de Doncic se saliera.

"Tenían que tomar esa decisión", explicó Morris sobre el flagrante 2 el domingo. "Creo que, honestamente, tuvimos muchos idas y venidas en esta serie. Fue una serie muy reñida. No quiero que la gente confunda jugar baloncesto, jugar duro con intentar lastimar a alguien. Creo que Tim Hardaway tuvo una falta extremadamente dura con Paul George el último partido, y no fue tomada en el mismo contexto que el mío".

Esto venía de lejos



Esta es la secuencia completa que terminó con el lamentable mandoble de Morris a Doncic. #NBASundays pic.twitter.com/qxPOUUV152 — NBA en Movistar+ (@MovistarNBA) August 30, 2020

Al referirse a Doncic, Morris admitió que sabe perfectamente que tipo de jugador es y lo que ya representa dentro de la NBA. "Es un jugador joven. Va a ser el rostro de la liga. He tenido en cuenta todo eso. Soy veterano. Sé cómo funciona esto ... . Soy un hombre adulto. Me mantengo por mi cuenta. Como dije, no quise pisar su tobillo. Pueden decir las cosas que quieran decir, esto y aquello, en Twitter ... quieren decir, pueden decirlo. Voy a seguir jugando, contento de que mi equipo esté en segunda vuelta", subrayó Morris.

Rivers, en contra

Por su parte, el entrenador de los Clippers, Doc Rivers, dijo que la falta de Morris no pereció ser la Flagrante 2 y mucho menos que lo expulsasen. Además elogió el juego y la capacidad de Morris para ser "un instigador" en la primera ronda. Pero Rivers dijo que cree que Morris no debería haber sido expulsado y que la reputación de Morris lo llevó a que los árbitros tomasen esa decisión.

"No creo que debería haber sido expulsado, pero escuche, soy parcial", admitió Rivers. "Pensé que hizo una jugada con una pelota, y le pegó en la cabeza. Sucede durante todos los partidos. Creo que fue su mala reputación, pero tienes que vivir con eso. Me encanta la intensidad de Marcus, es un tipo duro. No se echa para atrás, y eso me encanta", destacó Rivers. El veterano entrenador de los Clippers también declaró que espera que no sancionen a Morris con un partido que le impidiese jugar el primero de las semifinales porque sería una baja importante.

