El calvario de Doncic contra los Clippers: el lamentable pisotón intencionado de Morris

La hora de hacer concesiones y permitir exhibiciones individuales llegó a su final con Los Angeles Clippers que este martes ganaron por paliza de 154-111 a los Mavericks de Dallas en el quinto partido de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste, que ahora dominan por 3-2 al mejor de siete.

Esta vez no hubo exhibición individual ni canasta milagrosa del escolta esloveno Luka Doncic para acaparar todo el protagonismo. El ex del Real Madrid fue parado a base de juego brusco de sus rivales y por poco no protagonizó el susto de la jornada. Doncic fue víctima de la última burrada del ala-pívot angelino Marcus Morris.

En una acción del partido, Morris pisó el tobillo tocado de Doncic. En las redes sociales todos coincidían en que la acción del jugador de los Clippers había sido intencionada y se recordaban todas las acciones en las que el esloveno está siendo machacado por sus rivales en esta serie.

Marcus Morris trying to step on Luka’s injured ankle ? pic.twitter.com/Tjfj9prRMz — NBA Central (@TheNBACentral) August 26, 2020

Más allá de gestos tan feos como este, sí se vio el mejor baloncesto de equipo que han hecho los Clippers desde que comenzaron los playoffs, liderados por sus dos grandes estrellas, los alero Paul George, el gran reivindicado, y Kawhi Leonard.

Ambos se combinaron para 67 puntos y los Clippers acabaron el partido con un 63 (53-84) por ciento de acierto en los tiros de campo y el mismo porcentaje en los triples (22-35).

George, que los partidos anteriores había sido el gran desaparecido en el ataque de los Clippers, encontró su mejor toque de muñeca y acabó con 35 puntos (12-18, 4-8, 7-7), la anotación más alta que ha tenido desde que llegó a la burbuja de Orlando.

Kawhi Leonard y Luka Doncic EFE

Mientras que Leonard mantuvo su inspiración encestadora al aportar otros 32 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias.

El pívot reserva Montrezl Harrell también encontró su mejor producción como fuerza imparable en el juego interior y con un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes surgió como el sexto jugador ideal y ganador de los Clippers, quienes establecieron un récord de franquicia de puntos en un partido de playoffs.

Otros dos jugadores de los Clippers acabaron con números de dos dígitos, incluido el base reserva Reggie Jackson.

Ahora el objetivo de los Clippers será asegurar el pase a la semifinal con otro triunfo que puedan lograr el jueves e la disputa del sexto partido.

Los Mavs, sin Porzingis

Mientras que los Mavericks, que volvieron a tener la baja del pívot letón Kristaps Porzingis, que siguió con las molestias en la rodilla derecha, esta vez tampoco pudieron contar con la mejor versión de Doncic, quien vivió una auténtica pesadilla, sin poder nunca superar a la defensa de los Clippers.

Nada que ver con lo vivido en el cuarto partido de la serie, cuando consiguió 43 puntos, incluido el triple ganador en tiempo de prórroga antes que sonase la bocina.

El exjugador del Real Madrid se quedó con 22 puntos (6 de 17 tiros de campo), incluidos 12 en la primera parte, que al finalizar ya estaba definido al ganador del partido después que los Clippers se pusieron con un parcial de 76-52, que incrementaron a 83-54 al comienzo del tercer cuarto.

La frustración de los Mavericks se vio reflejada en la cantidad de faltas técnicas que sufrieron y la expulsión de su entrenador Rick Carlisle, que fue expulsado en el tercer cuarto del partido, por comportamiento dialéctico antideportivo.

El partido concluyó con seis faltas técnicas y falta flagrante de grado 1 del juego irritable, que incluyó seis técnicas y una falta flagrante de 1.

