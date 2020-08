El Maccabi se adelanta al Real Madrid y se lleva el fichaje de Ante Zizic

El Real Madrid de Baloncesto ha vuelto a sufrir un nuevo revés en el mercado de fichajes, o, mejor dicho, ha vuelto a dejar pasar una gran oportunidad de incorporar a un jugador muy interesante para el proyecto de Pablo Laso. El inmovilismo de los blancos, expectantes con el futuro de Campazzo, ha hecho que Ante Zizic ponga rumbo al Maccabi de Tel Aviv.

La llegada del jugador procedente de los Cleveland Cavaliers era todo un hecho. Laso y la dirección técnica se habían puesto de acuerdo, dando el OK a la operación tras la salida de Jordan Mickey, que no había conseguido convencer al cuerpo técnico en su misión de sustituir a Gustavo Ayón. Sin embargo, la entidad merengue ha dejado escapar la oportunidad.

El jugador iba a llegar libre procedente de la NBA y se hablaba de que los 'Cavs' le iban a liberar antes de tiempo para que pudiese hacer la pretemporada con el equipo blanco. No obstante, el Real Madrid no ha terminado de ir en serio a por el jugador que no ha querido esperar para cerrar su futuro.

Ante Zizic haciendo un mate frente a los Lakers Instagram (antezizic)

Por ello, y tal y como se ha venido informando en los últimos días, Ante Zizic será nuevo jugador del Maccabi de Tel Aviv salvo un giro dramático y totalmente inesperado de los acontecimientos. La afición madridista, algo impaciente por la falta de fichajes del equipo, ve como se dice adiós a la opción de Zizic.

El pívot croata de 23 años y 2,08 metros de altura jugará en Maccabi las dos próximas temporadas en lo que sin duda es un fichaje de altos vueltos para un equipo venido a menos en las últimas temporadas y que quiere recuperar su posición de dominante de principios de siglo.

Tanto al jugador como a su entorno no les ha gustado el tiempo que ha demorado el Madrid la firma de la operación y por eso han decidido vengarse rompiendo el principio de acuerdo alcanzado e intentando cerrar una operación con otro club que ya estaría cerca de oficializarse.

Todos pendientes de Campazzo

El movimiento fue destapado por el periodista Moshe Barda y responde a la política llevada a cabo por el Real Madrid en las últimas semanas. Tras cerrar el fichaje de Alberto Abalde y la recuperación de Carlos Alocén tras su cesión en Zaragoza, el Madrid ha decidido parar su maquinaria y esperar a ver qué decisión toma Facundo Campazzo.

Campazzo, durante el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y Valencia Basket ACB

El argentino, como todo hace indicar, marchará en breve a la NBA, dejando a los blancos un profundo hueco en su plantilla que tendrán que intentar cubrir a contrarreloj. Esta situación ha repercutido también en otros jugadores como Nico Laprovittola, que después de recibir el interés de clubes como Joventut, tenía encaminada su salida al equipo griego de Panathinaikos, pero que finalmente ha dado marcha atrás a la operación tras la petición del Madrid de que se quedara ante la presumible baja de Campazzo.

De esta forma, el Madrid deja pasar otro tren en el mercado para una nueva temporada que se presenta con grandes incertidumbre, especialmente en la Euroliga, la cual podría no llegar a celebrarse. La ausencia de competencias internacionales podría favorecer que los blancos no hiciesen grandes esfuerzos económicos este verano para acometer grandes fichajes el próximo verano, una vez superada la crisis del coronavirus.

