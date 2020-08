Carlisle: "Pagaría por ver a Doncic, tiene una visión de juego como Larry Bird, es un artista"

Luka Doncic continúa estando de moda en la NBA. El canterano del Real Madrid fue la gran estrella del partido entre los Dallas Mavericks y los Milwaukee Bucks. Con un triple-doble, el base lideró la victoria de los suyos por 136 a 132, aunque para conseguirla el encuentro se fue a la prórroga.

Ya a nadie sorprende que el esloveno cuaje actuaciones como esta con 36 puntos, 14 rebotes y 19 asistencias. Ya frente a los Sacramento Kings firmó 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias, mientras que contra Los Angeles Clippers se quedó al borde de la treintena de puntos con 29.

Con este ya van 17 los triple-doble de un Doncic que se llevó los piropos de su entrenador Rick Carlisle. "Sabe dónde están todos sus compañeros. No solo en ataque, sin también en defensa. Esa es la seña de un tipo sabio. Jugué con Larry Bird y él podía ver todo de esa manera. Tuve el privilegio de entrenar a Jason Kidd y él podía ver todo así", afirmó tras el partido el técnico de los Mavericks.

Rick Carlisle, durante un partido REUTERS

No quedó ahí la cosa, ya que Carlisle continuó elogiando a su pupilo. "Pagaría dinero por verle jugar. No digo eso de muchos jugadores, pero Doncic es realmente especial. Luka no solo es un gran jugador de baloncesto. Es un gran artista", comentó el entrenador después de la victoria en la 'burbuja' de Orlando.

También su gran rival en el partido entre Dallas y Milwaukee tuvo palabras de elogio para el ex del Real Madrid. "Es uno de los muchachos más talentosos con los que he jugado. Está mejorando a todo su equipo", dijo un Giannis Antetokounmpo que fue el MVP de la pasada temporada y que está en la terna de candidatos para el actual curso 2019/2020.

No tiene techo

Si algo se ha demostrado en los primeros años que lleva en la NBA, es que Luka Doncic no tiene techo o al menos todavía no se ve. Figuras como LeBron James también han caído rendidas ante el talento del internacional esloveno: "Obviamente él es un gran talento joven. Amo su juego, su habilidad para no sólo crearse jugadas para él mismo, sino que también para sus compañeros, ustedes saben que yo amo eso".

LeBron James y Luka Doncic Reuters

"Eso es lo que me encanta, eso es en lo que siempre creí, y él simplemente juega a este deporte de la forma correcta", añadió el que es considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, quien, además, incluyó al ex del Real Madrid en una particular lista de compañeros de profesión con los que le gustaría jugar algún día.

Ante los Milwaukee Bucks Doncic anotó 12 tiros de 24 de campo, incluidos 3 de 9 desde la línea de triple y 9 de 10 desde la personal. Su actuación permitió, además, que los Dallas Mavericks anotasen los últimos siete puntos del partido en el tiempo reglamentario, algo que forzó la prórroga y la posterior victoria en este particular final de la NBA.

[Más información: Luka Doncic se lleva el duelo ante Giannis Antetokounmpo]