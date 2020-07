La nueva normalidad de Doncic: sigue enamorando a la NBA y gana a LeBron

Luka Doncic está de vuelta. El que fuera base del Real Madrid jugó esta madrugada del jueves al viernes su primer amistoso tras el regreso de la NBA después del parón de coronavirus. El jugador de los Dallas Mavericks participó en la victoria de su equipo ante Los Ángeles Lakers por 108 a 104. El esloveno jugó 17 minutos del partido pero dejó su sello con varias jugadas y sus 14 puntos, seis asistencias y cinco rebotes.

Los tejanos volvieron mejor del descanso que los californianios y el parcial de 64-49 fue determinante para conseguir el triunfo final. LeBron James y Anthony Davis también jugaron solo la mitad del partido y combinaron 24 puntos que no sirvieron para darle el triunfo a los de Frank Vogel. Eso sí, con ellos en cancha se fueron al final de los primeros 20 minutos 55-44 arriba en el marcador.

Los 'highlights' no faltaron durante todo el encuentro y los jugadores demostraron que, a pesar del poco tiempo en cancha y de haber pasado cuatro meses sin pisar una pista de forma profesional, están en forma. James, con su nuevo look canoso, sobre todo, por su barba, destrozó el aro en varias ocasiones. Hasta el mismo Doncic lo hizo en un momento dejando atrás los rumores que decían que no estaba en forma.

Pero, sobre todo, demostró que no ha perdido su característico 'step back'. Consiguió un triple en la cara de Davis para reencontrarse con sus aficionados que tendrán que limitarse a ver sus exhibiciones por televisión. Doncic se ha adaptado a la burbuja de Disney World a la perfección y está deseando que empiecen los partidos serios para demostrar que merece un importante lugar en los premios individuales de esta temporada.

La burbuja

El complejo de ESPN en Disney World se ha convertido en una burbuja anti Covid-19 para permitir que la acción del mejor baloncesto pueda tener un final de temporada digno. Los 22 equipos que han entrado están preparados para comenzar los partidos de exhibición, los amistosos, que servirán de preparación para lo serio, que empezará el próximo 30 de julio.

Luka Doncic machaca el balón en el aro de uno de los pabellones de la burbuja de Orlando en la cara de Dwight Howard Twitter (dallasmavs)

En el Oeste, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies, todos ellos en puesto de playoff, tendrán más competencia que los equipos de la otra conferencia. Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans y Sacramento Kings (los tres a 3,5 choques del octavo), San Antonio Spurs (a 4 de distancia) y Phoenix Suns (a 6) buscarán dar guerra sobre todo al último clasificado.

Ojo porque los equipos que están fuera de los playoffs ahora mismo tendrían más opciones que otros años. El octavo clasificado de cada conferencia, podría ir a un 'play-in' junto al noveno de la clasificación, siempre que este se encuentre a menos de 4 partidos de distancia en el momento en el que se acabe la fase regular. Al octavo le valdría con ganar un partido frente al noveno para clasificarse a la postemporada, mientras que el noveno deberá imponerse en dos ocasiones al octavo para quedarse con su posición.

