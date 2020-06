Facundo Campazzo, en el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa 2019/2020

Facundo Campazzo (Real Madrid), Klemen Prepelic (Joventut), Axel Bouteille (Unicaja), Nikola Mirotic (Barça) y Giorgi Shermadini (Iberostar Tenerife) conforman el 'Mejor Quinteto' de la Liga Endesa 2019/2020, elegido por afición, medios de comunicación, jugadores y entrenadores.

Campazzo y Mirotic han obtenido el refrendo absoluto de todos, alcanzando la máxima puntuación posible. En el apartado de bases, tras Campazzo fueron Marcelinho Huertas (Iberostar Tenerife) y Sergio Llull (Real Madrid) los más votados.

Entre los aleros hubo más discusión, imponiéndose en afición y prensa Prepelic, mientras que jugadores y entrenadores se decantaron por Bouteille. Tras Mirotic, entre los pívots, el más votado fue Shermadini, seguido de Tornike Shengelia (Kirolbet Baskonia) y Walter Tavares (Real Madrid).

Edy Tavares machaca el aro en el Real Madrid - Casademont Zaragoza ACB Photo

El segundo mejor quintero de la temporada está formado por: Marcelinho Huertas, Alberto Abalde (Valencia Basket), Adam Hanga (Barça), Tornike Shengelia y Walter Tavares.

Mirotic se lleva el MVP

Nikola Mirotic, ala-pívot del Barça, ha sido elegido MVP Movistar de la temporada 2019/2020 de la Liga Endesa, en una votación en la que han participado aficionados, jugadores, entrenadores y periodistas.

El galardón ha sido entregado este sábado en Valencia por su compañero Ante Tomic, capitán del Barça. Toda la plantilla azulgrana ha querido acompañar al hispano-montenegrino en el momento del reconocimiento. El MVP de la temporada también lo recibieron en 2019 Nicolás Laprovittola (Joventut), en 2018 Luka Doncic (Real Madrid), y en 2017 Sergio Llull (Real Madrid).

"El MVP para mí significa un trabajo colectivo del equipo. Este premio va por todos mis compañeros que me han ayudado cada día a ser mejor. Cada partido me han ayudado a encontrarme bien. Y por supuesto al cuerpo técnico que han sabido ponerme en la mejor posición, en la que me siento eficaz. Y también por todos los que nos apoyan, los aficionados", dijo Mirotic. "Espero que sea solo un inicio y podamos darles una nueva alegría al final de temporada", añadió.

Nikola Mirotic, calentando antes de un partido de la fase final de la Liga Endesa ACB Photo

Mirotic ha obtenido la máxima puntuación en la votación entre jugadores, entrenadores y medios de comunicación, y ha sido segundo en la votación popular, totalizando 90 puntos de un máximo posible de 100. De este modo, ha superado a Facu Campazzo (Real Madrid), segundo con 65, y Giorgi Shermadini (Iberostar Tenerife), tercero con 25.

El hispanomontenegrino ha sido nombrado en dos ocasiones MVP Movistar del mes: octubre, con un promedio de 30 de valoración, y enero, con 28,7. Además ha conseguido otros dos galardones de Jugador de la Jornada, en la 1 (39 de valoración) y la 4 (43). Nikola Mirotic consigue su segundo galardón como MVP Movistar tras el logrado en la temporada 2012/2013, entonces jugando en el Real Madrid.

En su retorno a la ACB, tras seis años en la NBA, el ala-pívot se convierte en el primer jugador en los últimos 17 años en ganar el trofeo de MVP de la temporada sin haber jugado en la liga la temporada anterior.

Asimismo, Mirotic se une a Darryl Middleton (Girona 1991/1992 y 1999/2000 y Caja San Fernando 1992/1993) y Tanoka Beard (Real Madrid 1998/1999 y Joventut 2001/2002) como únicos jugadores en lograr el MVP Movistar de la temporada con dos equipos diferentes. Junto a ellos, solo Arvydas Sabonis (1993/1994 y 1994/1995), Luis Scola (2004/2005 y 2006/2007) y Felipe Reyes (2008/2009 y 2014/2015) habían repetido galardón.

[Más información: Las cinco razones del fracaso del Real Madrid en la Fase Final de la ACB]