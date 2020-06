Rudy Fernández: "No poder salir del hotel ni estar con la familia está siendo muy duro"

Rudy Fernández, alero internacional del Real Madrid, reconoció que la derrota ante el San Pablo Burgos les hizo "poner los pies en el suelo" y que la victoria ante el Valencia les debe dar "un plus de confianza".



"Sabíamos que iba a ser un torneo atípico y ante el Valencia sabíamos que la victoria era absolutamente necesaria por lo que planteamos un encuentro muy duro. Ahora nos quedan dos partidos para intentar ser primeros de cara a las semifinales", dijo Rudy.



Las especiales circunstancias de esta fase final fueron analizadas por el jugador.



"A todos los jugadores nos gusta estar siempre a tope y competir, pero es difícil estar al cien por cien, porque hemos tenido una preparación física y mental diferente. Perder ante el Burgos y ganar al Valencia nos debe dar un plus de confianza", comentó.

Facundo Campazzo ante Louis Labeyrie, en el Real Madrid - Valencia Basket de la fase final de la ACB EFE

Una Liga Endesa atípica

Rudy explicó lo complicado que es jugar dadas las circunstancias.



"Todo es complicado. Ponerse a jugar tras la pandemia que hemos sufrido es difícil. Si jugamos es por la gente, por los aficionados, para que vean a sus equipos y puedan desconectar un poco. En ese sentido somos unos privilegiados y por eso intentamos coger fuerzas de donde, a veces, no las hay", apuntó.



"Hemos venido a intentar conseguir un título, pero el no poder salir del hotel y no estar con la familia es muy duro. Si estamos aquí es por la afición", finalizó Rudy Fernández.

