La 'lasina' que más impresiona sin público: el cabreo brutal de Pablo Laso en un tiempo muerto

El San Pablo Burgos dio la campanada este sábado y derrotó al Real Madrid en la segunda jornada de la fase final de la Liga Endesa (87-83). Fue un partido en el que el equipo blanco no consiguió encontrarse a gusto y acabó cediendo en los momentos finales del encuentro pese a ponerse empatado a 81 puntos. Pero a Pablo Laso no le gustó lo que vio desde el principio.

Fue en un tiempo muerto en el primer cuarto en el que se vio a Laso en todo su esplendor. El técnico del Real Madrid aleccionó a los suyos con una de sus 'lasinas' típicas. La peculiaridad es que gracias a que el pabellón estaba vacío sin público, todo el mundo pudo escuchar sin problemas la charla del entrenador blanco.

"No pasa nada. Me quitan un rebote, no pasa nada", decía de forma irónica a sus jugadores. "Tiene huevos", continuaba con evidente enfado. Y siguió: "Empezamos el partido concentrados y nos dura dos putos minutos, la concentración". Luego daría algunas indicaciones al Facu Campazzo.

Crítica de Laso tras el partido

Tras el partido, Pablo Laso puso el acento en la concentración de su equipo para explicar la derrota ante el Burgos y añadió que "no queda otra que ganar los tres partidos que nos faltan".

"Hay que felicitar al Burgos. Han jugado un partido más concentrados que nosotros, hemos sido poco consistentes y les hemos dejado entrar muy pronto al partido. Hemos tenido la sensación de querer llegar durante todo el partido pero no lo hemos conseguido", dijo Laso.

"Debemos pasar página cuanto antes. Si queremos llegar a semifinales, no nos queda otra que ganar los tres partidos que nos quedan", añadió el técnico madridista.

Laso siguió hablando de la concentración de su equipo. "Hemos cometido demasiado errores por nuestra concentración. No hemos estamos estado sólidos ni ofensiva ni defensivamente y henos ido a tirones", finalizó Pablo Laso.

