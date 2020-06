El agente de Campazzo tranquiliza: "No hay nada de la NBA, ni lo de Sloukas está relacionado"

La progresión de Facundo Campazzo en el Real Madrid, y en su carrera personal, está alcanzando sus cotas más altas. Tanto es así que se han avivado los rumores sobre una posible salida rumbo a la NBA al final de la presente temporada. Si bien es cierto que el coronavirus y sus consecuencias económicas hacen más difícil esta opción, ante una clausula muy alta, ninguna de las dos partes puede descartar nada.

Su agente Claudio Villanueva ha vuelto a hablar sobre estos rumores. En esta ocasión lo ha hecho en una entrevista en UCU Radio y ha tranquilizado a la afición madridista. "En Argentina todos tienen expectativas enormes de ver a Facundo en la NBA. A mí también me gustaría, pero hoy no hay absolutamente nada", desvela el representante.

Los rumores se habían avivado ante los posibles contactos entre el club blanco y Kostas Sloukas. Villanueva ha comentado la vinculación que tienen los dos temas. "No me sorprenden las noticias de Sloukas, las vengo leyendo hace varios días, porque los equipos siempre tratan de buscar a los mejores jugadores. Inicialmente no lo relaciono con Facundo, pero es una respuesta que debería dar el Real Madrid", sentencia el agente del jugador.

Campazzo, durante el partido de Liga Endesa entre Real Madrid y Casademont Zaragoza

Hay una cuestión que cada vez tiene menos discusión. Campazzo está a un nivel que pocos jugadores en el viejo continente pueden igualar. "Es el mejor base de Europa. Hace unos años se me ocurrió decirlo y me trataron de que estaba equivocado. Hoy puedo reafirmar sin dudas que sí lo es", expuso Villanueva reforzando la imagen de su representado.

