"Doncic es muy bueno y también ha tenido mucha suerte"

Luka Doncic está llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia de baloncesto. Tras despuntar en el Real Madrid, el jugador esloveno cogió las maletas destino NBA y no ha defraudado en la temporada y medio que llevar en los Dallas Mavericks.

Cuando alguien habla sobre Doncic, suele caerle siempre elogios. Deni Avdija, israelí de 19 años, juega en el Maccabi Tel Aviv y es una de las grandes esperanzas del baloncesto. El alero israelí apunta al top 5 del draft de la NBA debido a un futuro prometedor.

En la Euroliga 2019/2020 estaba promediando 4 puntos y 2,6 rebotes, con 3,9 de valoración. Todo ello ha hecho que sea un proyecto muy jugoso de cara a los ojeadores de la NBA.

En su actual equipo juega con Omri Casspi y con él mantuvo una charla en su podcast persona sobre el jugador de los Dallas Mavericks. "No me han regalado nada, he tenido que trabajar duro para ir consiguiendo todo lo que he conseguido. Hasta los minutos que he tenido en el Maccabi me los he tenido que sudar. No le dan 20 minutos por noche a un crío... salvo quizás a Luka Doncic. Le veía hace un par de años y pensaba que por qué no podía hacer yo lo mismo. Se trata de responder como un adulto, asumir responsabilidades, ganarse los minutos, convertirse en importante en la rotación... Podrás darme la razón o quitármela, pero más allá de que es un jugador tremendo, creo que Doncic ha tenido mucha suerte en su carrera", expresó Avdija.

"Tuvo suerte porque aprovechó sus oportunidades. Meter 30 puntos en la NBA no es algo que sencillamente llegas y lo haces porque sí. Eso sí, creo que no podía haber caído en un sitio mejor. Rick Carlisle es el entrenador perfecto para él. Además con Mark Cuban como propietario, Dirk Nowitzki en el equipo, el puesto de titular... era el guión perfecto para él, pudo llegar y seguir haciendo lo que hacía en el Real Madrid", respondió Casspi.

