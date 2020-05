Llull: "No me gusta perder a nada y sí tomar la responsabilidad en las canastas decisivas"

Sergio Llull ha protagonizado un directo en la cuenta oficial de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de Twitter. Durante este encuentro con los aficionados, el base de Mahón ha hablado sobre sus famosas 'mandarinas' y también de cuál de todas ellas ha sido la más importante en lo que va de carrera.

"Yo me quedaría con el de Valencia, el triple campo a campo en la Fonteta es mi favorito, por la espectacularidad de la canasta y lo que supuso, que nos permitió ganar el partido en el último segundo", ha señalado Llull. La canasta en cuestión fue la que logró a falta de seis décimas de segundo para el final y desde más de 15 metros ante el Valencia en 2016. Con ella dio la vuelta al marcador para el 92-95 definitivo.

Sobre de dónde viene el término 'mandarina', el jugador ha explicado que "es una cuenta que se mete con todo el mundo (Pablo Lolaso) y empezó con esto de las mandarinas para hablar de tiros locos, difíciles, de los últimos segundos. Si anotas una canasta para ganar pero es un tiro bien tirado, ya no es una mandarina".

Sergio Llull se juega un tiro de tres ante Jaylon Brown ACB MEDIA

Llull ha reconocido que ha tenido "la suerte de anotar bastantes canastas decisivas" y que con estos tiros imposibles solo intenta conseguir "la mejor opción para el equipo". "A mí no me gusta perder a nada, me gusta tomar esa responsabilidad y es importante que tanto el entrenador como tus compañeros confíen en ti para esos momentos", ha añadido el '23' blanco.

Selección española

El de Mahón también ha querido poner de relieve que jugar en el equipo nacional para él significa "muchísimo", para después hablar del pasado Mundial: "La sensación fue indescriptible, una felicidad absoluta, mucha satisfacción por haber hecho el trabajo bien, y le daremos más valor con el paso del tiempo. Ser campeón del mundo son palabras mayores, lo hemos conseguido por segunda vez y tenemos que estar muy orgullosos".

"Cuando Rudy levanta el trofeo, creo que en ese momento todos explotamos, hay mucha alegría, felicidad, y ver a Rudy, que había pasado un verano malo y que decidió hacer un esfuerzo y estar con nosotros, levantar esa Copa del Mundo, yo me quedaría con esa imagen", ha continuado Sergio Llull.

Michael Jordan

No es ningún secreto que su ídolo es Michael Jordan y que por él lleva el '23' a la espalda: "Creo que es el mejor jugador que ha pisado una cancha de baloncesto. Hacía cosas increíbles, todo el mundo lo sabe, y más ahora que podemos disfrutar de ese documental de Netflix, que es espectacular".

