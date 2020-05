El agente de Facundo Campazzo habla del interés de la NBA en el base del Real Madrid

Facundo Campazzo es seguido de cerca por la NBA. Su nombre ya se ha relacionado con equipos como Dallas Mavericks o San Antonio Spurs de cara a la próxima temporada, pero el jugador -uno de los más destacados de toda Europa- sigue centrado en ver cómo puede terminar la temporada tras el parón del coronavirus.

Su agente, Claudio Villanueva, ha hablado con Básquet Plus acerca de los rumores de la NBA, que por otro lado también estudia cómo terminar la temporada y el impacto que tendrá la crisis del coronavirus en la economía de la liga. Y sí, varios scouts de la NBA han preguntado ya por el base argentino del Real Madrid.

"Para que quede claro. En los dos últimos años, durante la temporada, me hablan mil veces scouts de la NBA para preguntarme. Si a eso le añades que mis jugadores siguen creciendo… Campazzo, y lo dije hace tres años, es el mejor base de Europa, y ser el mejor base de Europa significa mínimamente ser uno de los tres mejores jugadores de Europa. Si la NBA no le echa el ojo a uno de los mejores…", dijo.

Campazzo, durante el partido de Liga Endesa entre Real Madrid y Casademont Zaragoza

Problemas económicos de la NBA

Aún así, el agente del base argentino es cauto ante los problemas económicos que pueda suponer para la NBA el parón por el coronavirus: "Pero no hay nada concreto, no hay nada hablado. Además, la NBA no sabe cómo va a terminar y si termina, cómo va a jugar la temporada 2020/2021, no sabe el salary cap… Entonces… ¿Me preguntaron por Campazzo? Digo que sí. Mil veces. Pero no hay nada".

"Cuando los jugadores juegan cada vez mejor, están más cerca. Después se tienen que dar motivos y uno fundamental es el salary cap. Eso es como tu casa: si no sabes cuánto dinero te va a entrar a final de mes, no puedes planear cuánto vas a gastar en el siguiente. Los equipos de la NBA tienen que ver cuánto tendrán para gastar. La NBA también va a tener un cimbronazo, pero repito que no hay nada", concluyó.

