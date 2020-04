Rudy Fernández, preocupado por el regreso de la competición: "No sabemos cómo vamos a terminar"

Rudy Fernández, jugador del Real Madrid de baloncesto, habló acerca de cómo está llevando el confinamiento a consecuencia del coronavirus y reconoció que están pendientes de cómo acabará esta campaña, y que "hay preocupación".



"Hablo con los compañeros, estamos siempre en contacto. Estamos todos bien pero hay preocupación por cómo acabará la temporada, de cómo las ligas se van a comportar a raíz de todo esto. Tenemos la suerte de estar en un club increíble que nos trata genial, estamos siempre en contacto con ellos y nos van informando", dijo.



"Nos sentimos unos privilegiados no solo por estar en el Madrid sino porque creo que es importante de cara a los jugadores saber los tiempos, si se va a jugar o no. Eso es importante para planificarnos, sobre todo a mi edad, que tengo 35 años y no me pongo en marcha a la mínima", añadió durante su intervención en el maratón solidario online #YoMeCorono que organiza que Carlos Latre y que tiene como objetivo recaudar fondos para dar con la vacuna contra la enfermedad.

Rudy Fernández, durante la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Unicaja ACB

Tranquilo con su familia

El jugador blanco analizó su momento personal: "Dentro de la situación que estamos viviendo todo el mundo la parte positiva es que estamos en familia, haciendo cosas juntos. Hay que intentar que los niños no se aburran porque hay momentos en los que estás sin ideas. Y bueno sufriendo, un poco por nuestros familiares. Por mi parte están en Barcelona y siempre estamos hablando con ellos, que es lo más importante ahora".



Por otro lado animó a la gente a quedarse en sus domicilios: "Nuestros mayores se merecen todo. Lo mínimo que podemos hacer es quedarnos en casa, sobre todo por ellos. Es una pena que pasen estas cosas para darnos cuenta de lo importante que es la familia, nuestros amigos, nuestra gente querida".

