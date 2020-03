Doncic: "El día que conocí a Cristiano Ronaldo con 16 años no podía ni hablar"

Luka Doncic destila madridismo allá por donde va. Su pasión por el Real Madrid no es un secreto y no hay día que no se acuerde del equipo blanco, viendo los partidos y teniendo bonitos gestos hacia su exequipo.

En su segundo año en Dallas ya ha cautivado a su nueva afición y ya es un ídolo en EEUU, siendo uno de los mejores jugadores jóvenes de la NBA.

En un encuentro con Steve Nash volvió hacer gala de su madridismo tras repasar sus inicios como jugador y su afición por el Real Madrid antes de recalar en el equipo blanco en 2012: "Siempre del Real Madrid. Siempre he visto sus partidos y siempre me ha gustado. Comencé jugando al fútbol de delantero y era una especie de Ibrahimovic".

NBA superstar Luka Doncic tells Steve Nash about his love for football, Real Madrid and his nerves at meeting Cristiano Ronaldo (◘️@verizon) pic.twitter.com/dw70rBWuBW — B/R Football (@brfootball) March 26, 2020

Doncic también habló de quién es su su futbolista preferido: "Cristiano Ronaldo. Sin duda. Tenía 16 años cuando le conocí y estaba tan nervioso que no podía ni hablar. No le dije nada. Ahora le pediría que me deje dar una vuelta en uno de sus coches".

