Alfonso Reyes vuelve a casa: "De los 14 días con coronavirus, he pasado 10 muy duros"

Alfonso Reyes ha sido una de las personalidades que se ha contagiado de coronavirus. El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales ha sufrido en sus propias carnes las consecuencias de esta pandemia que está amenazando al mundo y que ya se ha llevado por delante a más de 4.000 personas en España. Poco a poco la situación va encontrando buenas noticias y el ex jugador del Real Madrid de Baloncesto está a punto de llegar a una nueva fase de su recuperación.

"Me encuentro mejor y si todo va bien el viernes me darán el alta", explicaba en una entrevista con El Transistor de Onda Cero en la noche de este jueves. El hermano de Felipe Reyes destacó que lo ha pasado "muy mal". "Nunca me había pasado algo así, han sido 14 días y especialmente 10 han sido muy complicados", puntualizaba el que también fuera jugador del Estudiantes.

"Fue una tos seca que subió a fiebre y escalofríos, lo que no sabía era que iba a ser tan largo y tan duro", comentaba un Reyes que destacaba que lo malo "que tiene este bicho es lo rápido que es". "Me hicieron una placa y estaba bien pero de pronto unos días después tenía la neumonía", explicaba el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales.

Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto

Su evolución progresa muy bien y ha llegado a la última fase de su recuperación antes de poder hacer vida junto a su familia. Eso sí, el Covid-19 ha hecho mella en su paso por el cuerpo de Alfonso Reyes. "Al llegar aquí pesaba 130 kilos y ahora peso unos 125", sentenciaba el que fuera jugador profesional que explicaba que ha aprendido "la fragilidad que tiene el ser humano".

Por fin a casa

"Ya me han quitado el oxígeno porque filtraba bien y ya podré irme a mi casa a pasar otros 14 días de cuarentena que tengo que pasar", anunciaba un Reyes muy feliz por haber alcanzado este momento de su recuperación.

