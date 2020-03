Usman Garuba: "Me gustaría ganarlo todo con el Real Madrid"

Usman Garuba cumple 18 años y lo hace después de haber dado un paso adelante muy importante en las últimas semanas. El canterano del Real Madrid ha hablado con la televisión del club por este feliz motivo y durante su entrevista ha destacado el orgullo que siente por vestir la camiseta blanca y también sus objetivos para el futuro.

El jugador apunta a ser el buque insignia del conjunto merengue en los próximos años y él tiene claro que su meta es "ganarlo todo con el Real Madrid". De momento ya puede presumir de haber ganado una Copa del Rey, pero quiere más, por eso destaca de él su gen ganador.

También ha comentado cómo era él hace unos años y el momento clave de su carrera, cuando en 2017 tuvo que pasar por quirófano para ser intervenido en el menisco. Algo que le deprimió en su vida, pero que ha sabido superar y de qué forma.

Títulos

"Me gustaría ganarlo todo con el Real Madrid. Doy las gracias a todos los madridistas por su apoyo y vamos a seguir trabajando para intentar tener más títulos".

Objetivo

"Al ser más joven, mi objetivo es meter siempre más energía. Es lo que me he propuesto este año con el primer equipo. Todavía queda mucha temporada y estamos trabajando de la mejor manera para llegar bien a los momentos más importantes".

Garuba, durante el partido de Liga Endesa entre Real Madrid y Casademont Zaragoza

Ser jugador del Real Madrid

"Lo mejor son las facilidades que te da el club para todo y el buen ambiente que hay. De momento, el título más especial que he conseguido ha sido la Copa del Rey ganada en Málaga".

Secreto del éxito

"No me paro a pensar en lo que me está pasando, dejo que todo fluya. Los comentarios no me influyen para bien ni para mal. Soy consciente del trabajo que hago y sé que un día puedes estar bien y otro mal. El secreto está en el trabajo. Tienes que trabajar como el que más día a día y así puedes conseguir lo que quieras, lo que tú te propongas".

¿En qué ha cambiado?

"El Usman de antes no ha cambiado mucho con el de ahora. Lo importante es no cambiar. El momento clave fue cuando en el verano del 2017 tuve una operación de menisco. Estuve todo el verano parado y tuve tiempo para reflexionar y me propuse que tenía que entrenar como nunca y trabajar como nadie. A partir de ahí, todo salió bien".

Garuba, jugador del Real Madrid de Baloncesto ACB

La lesión, el peor momento

"Estaba algo deprimido porque me perdí aquel verano y no pude ir con la selección española en categorías inferiores. Al finalizar ese verano hice la pretemporada con el primer equipo y fue una motivación para mí. Tanto mi familia como los fisioterapeutas y los médicos me ayudaron mucho. Gracias a ellos me recuperé perfectamente".

Gen ganador

"Viene solo. Desde pequeño siempre lo he tenido. Nunca me ha gustado perder y siempre he sido un jugador al que le gusta ganar, independientemente de cómo juegues. Mi padre me ha transmitido dejar todo en la cancha, en cualquier momento".

[Más información - Pablo Laso y el gran momento de Garuba: "Nos ha dado el impulso necesario en el partido"]