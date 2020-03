El salvaje rodillazo en la cara a Doncic que silenció la pista e hizo estallar al esloveno

Noche difícil para Luka Doncic en la NBA. Los Dallas Mavericks perdieron contra Indiana Pacers (109-112) pese a los 36 puntos del esloveno que rozó otro partido el triple-doble. Pero más allá de su actuación o el resultado, el foco estuvo en los golpes que recibió Doncic durante el partido y que le hicieron estallar.

La acción más dura fue un rodillazo que Edmond Sumner le propinó en la cara durante la primera parte. Doncic incluso se tuvo que hacer una radiografía mandibular tras el partido que descartó cualquier problema. El esloveno se quejó del arbitraje por esa acción y otros golpes que recibió de Turner y Oladipo.

"Me pegaron en la cara y eso debería ser falta. Deberían mirarlo. Creo que la regla es 'cuando te golpean en la cara, tienen que mirar si es flagrante o no', ¿verdad? Como dije, me golpearon en la cara tres veces. Dos de ellos no fueron falta",

This could've ended really bad ◘ pic.twitter.com/bYEJg2o7qb — Bleacher Report (@BleacherReport) March 9, 2020

Domantas Sabonis aportó 17 puntos para los Pacers de Indiana, que ganaron por 109-112 a los Mavericks de Dallas. Myles Turner aportó otro doble-doble de 16 puntos y 13 rebotes y T.J. Warren encestó 16 para el equipo de Indiana (39-25). Víctor Oladipo le dio a Indiana la ventaja definitiva al encestar cuando restaban 38 segundos del tiempo reglamentario, y luego agregó dos tiros libres a falta de 13 segundos.

Por los Mavericks (39-26) Luka Doncic se acercó al triple-doble al conseguir 36 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias como líder anotador. Tim Hardaway logró 30 puntos y el reserva Justin Jackson sumó 11. El jugador puertorriqueño José Juan Barea no logró puntuación en cuatro minutos de juego y entregó una asistencia.

