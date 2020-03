Laso tira de ironía ante la amenaza del coronavirus: "No se si hemos comprado mascarillas..."

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no supo valorar, por falta de experiencia, si jugar a puerta cerrada en Milán podría darles alguna ventaja, pero aseguró que lo que no le daba ventaja alguna eran "las cinco bajas de jugadores" con las que afronta el partido.



"Tenemos tres bajas que ya sabíamos, Anthony, Sergi y Jordan, los dos primeros van más poco a poco, Jordan está bastante mejor y vamos a ver a ver cómo está para el fin de semana, el jueves y el domingo", dijo Laso.



"Fabien sigue con molestias, contra Unicaja no participó mucho y vamos a ver cómo va estos días, nada grave, pero debemos tener cuidado y debemos unir la baja de Gaby que tuvo un problema en el codo nada más comenzar el partido contra Unicaja y pensábamos que no iba a ser nada. No es nada grave pero va a tener que estar parado algún día, así es que viajamos con once jugadores a Milán, pero estamos bien", añadió con ironía.

La amenaza del coronavirus

El jugar a puerta cerrada por el coronavirus, condiciona el partido. "Está más condicionado porque jugamos contra un gran equipo, en un campo vacío, que es la primera vez que vamos a jugar así. Lo único que pienso es eso, que es un partido de Euroliga contra un gran equipo que está se jugando entrar en playoff y que a nosotros nos puede acercar a la ventaja de campo", comentó.



Laso no quiso entrar a valorar la situación creada. "La Euroliga ha dicho que tenemos que jugar y nada, jugaremos. Los jugadores saben la situación, nosotros lo aceptamos y debemos centrarnos en el partido, no tiene mayor historia", declaró. "Es normal tener todo esto en la cabeza, pero el partido se va jugar a puerta cerrada y ya está. Me preocupa más el partido", siguió Laso.



Ante la insistencia de los periodistas, Laso tiró por la vía humorística. "No sé si el doctor va a comprarnos mascarillas, hablaremos con el doctor. Lo que es seguro es que ni Adidas, ni Hugo Boss, nuestros patrocinadores, tienen mascarillas", apuntó.



Preguntado por la posible ventaja de jugar a puerta cerrada, el entrenador del Real Madrid fue claro. "No lo sé. Nunca he jugado a puerta cerrada y no sé si me va a dar ventaja, lo que no me da ventaja es tener cinco jugadores lesionados", recalcó.

Con la clasificación en el bolsillo

El objetivo del Real Madrid, ahora es conseguir la ventaja de campo en los playoffs. "El hecho de haber conseguido entrar en playoffs a falta de tantas jornadas habla muy bien del equipo, el siguiente paso es intentar conseguir la ventaja de campo. Creo que va bien encaminada", explicó.



A lo que no dio importancia Laso fue a lo de acabar en primera posición. "Le doy poca importancia a acabar primero de la fase regular. Fuimos primeros y no ganamos y quintos y ganamos la Euroliga. Me gustaría ser primero, porque eso significa que has ganado más partidos que nadie pero lo veo difícil, el Anadolu Efes, además, nos tiene el average ganado", observó.



El AX Milán apuntaba más alto en los pronósticos de principio de temporada por sus fichajes. "Visto desde fuera, empezó muy bien la competición, pero el calendario y las lesiones le están pasando factura y ahora hay un grupo de siete u ocho equipos en un margen muy pequeño de victorias que se van a jugar tres-cuatro plazas de playoff. Ellos están en ese grupo y estoy seguro que ellos piensan entrar", razonó.



"Estamos hablando de Fenerbahce, Olympiacos, Valencia, Baskonia, Zalgiris, Milán. La Euroliga es una competición muy exigente", finalizó Pablo Laso.

