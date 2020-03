Tavares frena a un combativo Unicaja para que el Madrid siga de dulce

Sufrido triunfo del Real Madrid ante Unicaja. Los de Laso, comandados por la dupla Campazzo-Tavares, acabaron llevándose una victoria que Unicaja acabó vendiendo muy cara. Adams, el mejor de los locales, sufrió un tapón descomunal de Garuba con el que murió el partido . [Narración y estadísticas: Unicaja 88-92 Real Madrid].

Málaga volvía a abrir sus puertas al Real Madrid con la Liga Endesa como excusa. Después del triunfo copero e inmersos en la polémica decisión de Euroliga de jugar el partido en Milán pese a la alerta por el coronavirus, el equipo merengue volvía a un Martín Carpena que rezumaba ansias de venganza.

Sin Jaime, Suárez, Milosavljevic, Toupane, Díaz y Ejim, Unicaja afrontaba el duelo contra el Real Madrid con la enfermería a rebosar, pero con las mismas esperanzas que tuvo en la final de Copa. Bajo estas esperanzas, el balón voló de las manos de Cortés para que la primera posesión cayera del lado merengue.

Rodillo blanco para comenzar

Fue capturar el balón inicial Campazzo y el Madrid puso la directa. Parcial de 1-10 con canastas de todos los departamentos y Carroll llevando la voz cantante, para que el Carpena temiera un final adelantado. Unicaja no se desanimó y dejó atrás los malos porcentajes que obtuvieron desde el perímetro en los duelos anteriores contra el Madrid, para acercarse en el marcador.

Sin embargo, la tímida reacción cajista se quedó en eso y el binomio Campazzo-Tavares volvió a bailar el 'Tango de la Muerte', mientras que Garuba se dejaba la sangre en el parqué, para que el Madrid cerrara el primer cuarto con solvencia y empaque. 16-25 mostraba el luminoso tras los primeros diez minutos, mismo parcial que se dio en la Copa.

Con el recuerdo de la final copera sobrevolando el ambiente y con un Carpena protestón en cada acción, el segundo acto arrancó con el Madrid acertadísimo desde el perímetro gracias a Rudy, Thompkins y a un gran movimiento de balón. Los de Laso no se dejaban llevar por el jaleo de la grada y llevaban el partido a un 21-36 que hacía desesperar a Casimiro.

Unicaja mantiene la fe

La falta de un director de juego estaba condenando a un Unicaja que 'sobrevivía' gracias a los puntos aislados de Brizuela y Adams, mientras que rezaba porque Wackzynski no cometiese su cuarta personal. Estas plegarías sirvieron de sintonía para el arreón que promovió el alero polaco, que acercaba nuevamente a los andaluces, y que Laso iba a intentar frenar (32-39, minuto 16).

El choque volvía a caldearse y un flopping de Brizuela lo hacía subir más de temperatura cuando a Casimiro, tras protestar como si no hubiese un mañana, los colegiados le indicaban técnica. El ex de Estudiantes también recibió castigo, pero esto no impidió que el cuadro cajista continuara su escalada en el marcador. Unicaja mantenía la fe y, con los aciertos de Adams, se marchaba al descanso sólo 6 puntos por debajo en el marcador.

La vuelta de vestuarios apaciguó el ambiente, pero no enfrió la mano de un Wackzynski que volvió a subir la temperatura del Martín Carpena en menos de un minuto. El polaco había salido con el cuchillo desenfundado y pretendía dar la vuelta al luminoso lo más rápido posible. Y de esa agresividad contagió a un pabellón que celebró como un triunfo la técnica que los colegiados señalaron a Tavares.

Aire blanco

El Madrid necesitaba mantener la calma y eso pasaba por intensificar la defensa y porque Campazzo volviera a ser el capitán del partido. El base argentino leyó a la perfección lo que el choque necesitaba y el Madrid volvió a la decena de puntos de ventaja bajo la IQ del de Córdoba (50-60, minuto 27).

Lo que Campazzo comenzó lo continuaron Rudy y Tavares, y el Madrid, con sudor y sangre se marchaba al último acto con 13 puntos de ventaja, que pudieron ser 16 si Brizuela no hubiera anotado un triple desde su casa.

DARÍO BRIZUELA



El triplazo desde su campo de @basquemamba para cerrar el 3Q. #LigaEndesa pic.twitter.com/JjU8wQWpLN — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) March 1, 2020

Pese al canastón del jugador vasco de Unicaja, el Rea tenía en su mano cerrar un nuevo triunfo en tierras andaluzas. Bajo el constante amparo de Tavares, el cuadro merengue condicionaba una y otra vez los ataques de un conjunto cajista que volvía a confundir la intensidad defensiva con la dureza.

Final de infarto

Faltaban 6 minutos y el choque se encomendaba al talento para el disfrute de la grada y para desesperación del staff blanco. Un mate soberbio de Elegar sobre Tavares era respondido por Laprovittola y Taylor con un alley-oop que frenaba el jolgorio de la afición malagueña. Sin embargo, el partido aún iba a tener una vida más por culpa de Josh Adams. La mano del escolta norteamericano echaba humo sin cesar y ponía el marcador en 76-81 a falta de cuatro minutos.

Cuando el partido está caliente es el momento de las estrellas y el Real Madrid se acogió a la conexión Campazzo - Tavares para frenar el ahínco andaluz, pero Adams estaba on-fire y Unicaja respondía a la dupla merengue con la unión del escolta y Gerum. Los dos jugadores más acertados de Unicaja en el último periodo no agachaban la cabeza en el momento más crítico y ponían el 86-88 en el marcador, mientras que Tavares se marchaba al banquillo con su quinta personal.

Con el Carpena alzando la voz al grito del 'Sí se puede', el último minuto entró en acción con el marcador igualado. Con todo en el aire, Laso apostaba por Garuba como cinco y el canterano no defraudó. Cuando Adams pretendía comerse el aro para igualar el partido a 90 a falta de un minuto, Usman salía propulsado desde la zona para frenar con un tapón increíble el sueño del norteamericano y hacer añicos las esperanzas malaguistas.

Esa acción iba a ser el capotazo final que el Real Madrid iba a dar a un toro bravo que se resistió en todo momento a ser abatido. De esta manera, el Real Madrid suma un nuevo triunfo que les mantiene en una dinámica positiva antes de poner rumbo a Milan donde, a puerta cerrada, intentará dejar de lado el coronavirus para centrarse en sumar un nuevo triunfo.

Unicaja 88-92 Real Madrid

Unicaja: Adams (20), Brizuela (16), Bouteille (10), Thompson (2), Gerun (12) - quinteto inicial - Santos (-), Godpower (-), Elegar (4), Simonovic (8), Waczynski (15), Tamba (-), Guerrero (1).

Entrenador: Luis Casimiro.

Real Madrid: Campazzo (10), Carroll (17), Deck (8), Garuba (6), Tavares (17) - quinteto inicial - Causeur (2), Rudy (6), Laprovittola (5), Felipe (0), Mejri (2), Thompkins (14), Taylor (5).



Entrenador: Pablo Laso.

Árbitros: Cortés, Castillo, Olivares.

Parciales: 16-25| 22-19| 18-25| 32-23|

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Martín Carpena, Málaga.