El Real Madrid y Panathinaikos se ven las caras con los focos apuntando a Garuba

El Real Madrid y la Euroliga vuelven al WiZink Center para el duelo entre los blancos y el Panathinaikos (21:00 - DAZN). Pero el atractivo no es la competición, ni el rival, lo que verdaderamente da emoción al duelo entre estos dos históricos es la figura de Garuba. El canterano blanco sigue creciendo a pasos agigantados y contra Fenerbahce dio un show que hace crecer la ilusión madridista.

La luces del Palacio de los Deportes se encienden en lunes por primera vez en la temporada, para el duelo entre el Real Madrid y el Panathinaikos. Un partido entre dos históricos que pilla a contrapié a una afición madridista que aún empaña su mente con la actuación de Garuba ante el todo poderoso Fenerbahce,

Garuba, la atracción del lunes

El canterano blanco, pieza inamovible del quinteto titular de Laso en el campeonato liguero, no disputó ni un solo minuto en Copa del Rey y cuando menos se esperaba apareció de inicio. Con un Madrid plagado de bajas, Laso apostaba, contra todo pronóstico, por Usman como titular.

A sus 17 años, el interior merengue se desenvolvió de lujo ante Malcom Thomas y fue el más destacado en los intangibles del partido. Su conexión interior con Tavares y la intensidad en defensa y en el rebote hicieron que Garuba se llevara gran parte de los elogios de su entrenador.

Contra Panathinaikos, el canterano merengue tendrá enfrente a un viejo conocido de la Liga como es Deshaun Thomas, en el que será un nuevo examen para un Garuba que sigue pasando cursos como si fueran simples asignaturas.

Panathinaikos

El equipo griego llega al duelo contra el Madrid tras caer derrotado por el Barcelona. El arreón final azulgrana no fue respondido por un Panathinaikos que no pudo frenar a Mirotic y a Abrines en el momento más delicado del choque. Sin embargo, lo preocupante no ocurrió sobre el parqué y sí fuera de él, cuando aficionados del equipo griego agredieron al trío arbitral encargado del partido.

Dejando a un lado la polémica, el duelo contra el equipo culé marcó el camino a seguir por los de Laso. La fragilidad helena en el aspecto reboteador y la falta de ideas cuando Calathes no está en pista, son los dos principales puntos débiles de un equipo llamado a pelear la Euroliga en Colonia.

Para esa Final Four aún faltan tres largos meses en los que, tanto Real Madrid como Panathinaikos, pelearán cada semana para seguir su puesta a punto. Un camino que continúa este lunes, en el WiZink Center, cuando el colegiado lance el balón hacia el techo del feudo merengue.

Real Madrid - Panathinaikos

Real Madrid: Campazzo, Carroll, Deck, Garuba, Tavares - posible quinteto inicial - Causeur, Rudy, Laprovittola, Nakic, Mickey, Thompkins, Mejri.

Entrenador: Pablo Laso.

Panathinaikos: Calathes, Fredette, Papapetrou, Thomas, Papagiannis - posible quinteto inicial - Rice, Pappas, Wesley Johnson, Rautins, Wiley, Mitoglou, Bentil.

Entrenador: Rick Pitino.

Árbitros: Lottermoser, Boltauzer, Hordov.

Hora: 21:30 - DAZN.

Información: Partido correspondiente a la jornada 26 de la Euroliga disputado en el WiZink Center, Madrid.

