El Madrid celebra la Copa del Rey con los madrileños y Laso desvela una anécdota con su réplica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han recibido este lunes en sendos actos de homenaje a la plantilla y el cuerpo técnico del Real Madrid de baloncesto, que ayer conquistó en Málaga su vigésimo octava Copa del Rey.



El conjunto dirigido por Pablo Laso se alzó con el título al vencer en la final al Unicaja por 68-95, y tras haber eliminado al RETAbet Bilbao en cuartos de final (93-83) y al Valencia Basket en semifinales (91-68).



Los flamantes campeones se han dirigido en primer lugar al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, donde han sido recibidos por Martínez-Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

El Real Madrid de baloncesto brinda a los madrileños su Copa del Rey

El alcalde ha ensalzado "los valores de la superación, del esfuerzo y del sacrificio" que encarna el Real Madrid, "una institución que, sin lugar a dudas, es símbolo de la ciudad de Madrid".



También ha destacado la "exhibición" del base argentino Facundo Campazzo, que fue elegido MVP del torneo, y la labor de Laso, que sumó su sexta Copa del Rey y su decimonoveno título desde que llegó al banquillo blanco en junio de 2011, y sin quien "esta época gloriosa del Real Madrid no se podría entender".



Y ha bromeado al decir que va a "ir encargando" un armario en el que guardar las camisetas del Real Madrid que le regalan cada vez que el club gana un título.



A continuación, la comitiva madridista se ha desplazado a la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, donde Ayuso ha salido a recibirles acompañada del vicepresidente y consejero de Deportes y Transparencia, Ignacio Aguado.



La presidenta ha recalcado que, desde el aterrizaje de Laso, el Real Madrid se ha convertido en "una máquina de ganar", y que a sus "innumerables éxitos" siempre ha sumado su "compromiso con un determinado código de conducta".



Asimismo, ha descrito al Real Madrid como "el equipo más importante del mundo, sinónimo de excelencia", y lo ha tildado como responsable "de que el baloncesto no pare de crecer" en la región.



En sus discursos en ambos actos, el capitán del equipo, Felipe Reyes, ha indicado que se ha "malacostumbrado" a acudir con frecuencia a actos de este tipo, dado que, después de pasar muchos años en los que escaseaban los títulos, ahora el Real Madrid "ha vuelto a lo más alto".



Y el presidente del club, Florentino Pérez, ha elogiado la trayectoria de "un equipo legendario que está marcando una época", al tiempo que ha indicado que "el Real Madrid es un sentimiento universal, pero no olvida su origen".



Al concluir el acto institucional, los jugadores del Real Madrid han firmado el libro de honor de la Comunidad y han salido al balcón de la Real Casa de Correos, desde donde han saludado a las decenas de aficionados que han acudido a la Puerta del Sol a festejar el título.

La anécdota de Laso

El técnico blanco reconoció que había perdido la réplica del título que le dan a toda la plantilla en el aeropuerto. "Por suerte, la hemos encontrado y me la van a devolver", confesaba ante los micrófonos de Realmadrid TV. Laso se mostró muy satisfecho por la consecución de este título.

Ya en la rueda de prensa posterior al triunfo ante Unicaja se mostró muy contento hasta el punto de bromear con la comparación con Aito García Reneses por superarle en títulos. Laso sigue ampliando su palmarés en la etapa más gloriosa de la sección de baloncesto de este siglo.

