Laso: "Si le preguntas a Rudy te va a decir que está para jugar, pero tenemos que analizarlo"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, avisó a sus jugadores de que, si este sábado quieren eliminar al Valencia Basket en semifinales de la Copa del Rey, tendrán que completar un "muy buen partido" por la entidad del rival.



"El Valencia Basket es un equipo muy sólido. Ahora mismo está en puestos de playoff de Euroliga y en Liga Endesa está compitiendo muy bien y ayer hizo un gran partido contra el Barça", dijo el técnico vitoriano a la prensa en la previa de la semifinal.



Recordó que los levantinos llegan "con mucha confianza" a pesar de las lesiones de Van Rossom y Lloyd "y están demostrando un juego muy coral".



"Ponsarnau es un gran entrenador y está consiguiendo que sea un equipo muy reconocible. Para ganarles vamos a tener que hacer un muy buen partido", advirtió.

Facundo Campazzo, preparando el partido ante el Valencia de las semifinales de la Copa del Rey Twitter (@RMBaloncesto)

Los precedentes

A su juicio, el hecho de que sus jugadores hayan ganado al Valencia en los dos partidos anteriores "no sirve para nada", al igual que ocurrió el jueves, cuando ganaron a un RETAbet Bilbao que les venció en Liga en Miribilla en el único enfrentamiento entre ambos esta temporada.



"Los dos anteriores contra el Valencia Basket no sirven para mucho" insistió Laso, que precisó que aunque mantendrá algunos aspectos tácticos "son competiciones y encuentros diferentes".



"Al equipo le veo bien, está sólido. Tenemos algún problemilla físico normal sabiendo que mañana jugamos un partido complicado", continuó el técnico, que destacó que Rudy Fernández está mejor de sus problemas musculares.



"Sabíamos que llegaba un poco justo por el tema de los aductores y se resintió. Vamos a ver cómo está hoy y mañana. Si le preguntas a él te va a decir que está para jugar", dijo.



Por ultimo, preguntado por la gran actuación de Sergio Llull en el partido de cuartos, en el que resultó decisivo, respondió que no solo le gusta ver así al balear "sino a todo el equipo".



"Tuvo un momento muy importante con el 3+1 y los otros triples, pero, sobre todo, la sensación de que estuvo muy activo. Para mí sus defensas fueron tan claves como los puntos que anotó. La confianza que tenemos en él siempre es altísima. Puede tener días buenos y malos, pero es un jugador muy importante para nosotros", concluyó.

