Laso: "Mi confianza en Llull es altísima, nos ha dado muchas noches de gloria y nos dará más"

El Real Madrid volvió a la senda de lo victoria y lo hizo en un partido muy sufrido. Por uno ganaron los blancos contra Kirolbet Baskonia en la jornada 23 de la Euroliga. Un ajustadísimo 70-69 para que esta vez en el cara o cruz, al que más tarde hizo referencia el técnico merengue, cayese en esta ocasión del lado de los madridistas.

Pablo Laso compareció ante los medios de comunicación tras este importante triunfo. "Ha sido un partido muy trabajado por nuestra parte, hemos sido capaces de dar respuesta defensiva y ofensiva, aunque nos ha faltado chispa. Nuestro tercer cuarto ha sido muy bueno y al final en el cara o cruz lo hemos ganado, igual que en las mismas circunstancias lo perdimos hace quince días", comenzó el vitoriano.

El entrenador blanco señaló que se marchaba "contento en esta ocasión" y es que el partido no siguió el guion soñado, pero consiguieron imponerse finalmente. "No hemos jugado un partido bonito, pero me voy contento por la ayuda desde las gradas y por el esfuerzo, ganas y motivación de los jugadores", dijo Pablo Laso.

Pablo Laso, durante un partido del Real Madrid EFE

"No hemos hecho un buen partido de baloncesto, pero no todo iba a ir mal y hemos sabido aguantar hasta el último segundo", añadió el técnico vitoriano, quien también señaló a su vez que Rudy Fernández "estaba tocado desde hace unos días", por lo que se le van a practicar las pertinentes pruebas médicas.

Llull y Campazzo

"Mi confianza en Llull es altísima, nos ha dado muchas noches de gloria y nos va a dar muchas más. Él es inteligente y sabe lo que pienso, así es no tengo que decirle nada", aseguró un Pablo Laso que dijo al respecto de Campazzo: "Voy a poner un ejemplo gráfico. Facu ha hecho un gran partido y hace 15 días contra el mismo rival metió 7 triples y jugó una mierda. Hoy ha estado magnífico en casi todo".

