Pablo Laso: "Los años de Mundial son raros, por eso hay tanta igualdad"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció que no le gusta jugar contra equipos españoles en la Euroliga y que el Valencia, rival en la duodécima jornada de la competición continental, siempre les "pone las cosas difíciles".



El Madrid todavía no ha perdido en casa esta temporada. "Jugar en casa te permite jugar más protegido, entre comillas, y te evitas el viaje, aunque ahora lo importante no es ganar en casa o fuera sino que el equipo esté cada vez mejor", dijo Laso.

Pablo Laso: "Los años después de Mundial son raros, por eso está todo tan igualado"

El técnico seguirá con las bajas "seguro de Salah Mejri, Felipe Reyes y Sergio Llull. Rudy está sin entrenar por un proceso gripal, que ya le impidió jugar en Zaragoza, y Jeff ya está mejor del golpe en la nariz", informó.



El Análisis sobre el Valencia, del técnico, fue muy positivo. "El Valencia juega bien, sus jugadores se conocen y mueven bien el balón, saben cuando buscar salidas bloquedas para sus tiradores, saben percutir dentro con buenos jugadores interiores, tienen buenos jugadores de bloqueo y continuación", explicó.



"Vives, Abalde, que creo que ha crecido mucho este año, en líneas generales son un equipo muy completo que ha mejorado físicamente con la llegada de Ndour y la apertura de campo de Motum. Un equipo completo que siempre nos pone las cosas muy difíciles", siguió.



La clave, según Laso, estará en controlar "desde el rebote, para poder imponer nuestro ritmo y así tener opciones de victoria".



Para el entrenador del Real Madrid no hay diferentes preparaciones para un partido de Liga Endesa o Euroliga.



"No me gusta diferenciar a unos u otros equipos. Ya estamos viendo lo que nos cuesta ganar a rivales tanto en Euroliga como en Liga. Tenemos la presión de seguir ganando y creciendo", indicó.



Laso ha declarado en algunas ocasiones que no le gusta jugar contra equipo españoles en competición europea. "No me gusta jugar contra equipos españoles, es verdad, al final juegas mucho contra ellos, te conoces más. Es distinto a un playoff. Siempre hay una motivación extra. No me gusta, tampoco puedo decir mucho por qué, pero no me gusta", destacó.



El Valencia, aunque mantiene el bloque en la plantilla, ha fichados algunos buenos jugadores. "Han fichado jugadores importantes como Ndour, Motum, Marinkovic, Jordan Lloyd, Colom", relató.



Lo que está claro es que en las dos competiciones parece haber más igualdad que nunca. "En fútbol se dice que los años después de un Mundial siempre son raros y en baloncesto, quieras o no, también es así. Muchos jugadores han estado jugando hasta una semana antes de comenzar la competición, ha habido muchos lesionados, juegas dos o tres partidos por semana y a los equipos les cuesta coger esa regularidad. Por eso estamos viendo una Euroliga y una Liga Endesa muy igualada", declaró Laso.



El técnico también habló de las técnicas a Walter Tavares: "Tiene que controlarse. La técnica la pita el árbitro y se la pita él. No creo que los árbitros quieran pitarle técnicas. Luego hay situaciones en las pasan cosas y esta temporada un árbitro me dijo, cuando le pregunté por una falta clara que le habían hecho, que la había metido para abajo. Independientemente de lo que ocurra no puede descentrarse del partido", remarcó.



El Madrid perdió el pasado domingo en Zaragoza. "Tuvimos poco tiempo de preparación y con la salida de Edy perdimos energía y no tuvimos capacidad de respuesta. Hicimos cosas bien y otras mal, como ante el Zenit en San Petersburgo el viernes pasado", finalizó Pablo Laso.

