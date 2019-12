'Wonderboy' Doncic: la galería de sus mejores récords en la NBA y sus números de MVP

Los elogios empiezan a acabarse para Luka Doncic. El esloveno se ha propuesto en su segundo año en la mejor liga del mundo cambiar la historia y con solo 20 años ya amenaza a los grandes de la NBA. Nadie se libra, ni siquiera LeBron James, al que durante la madrugada del domingo al lunes ganó en su duelo personal. 'El Rey' y los mejores Lakers de la década hincaron la rodilla ante el 'Wonderboy', que es ya una realidad.

Rozó el triple-doble ante los líderes de la liga (27+10+9) y dejó una canasta que será un icono dentro de unos años cuando -si se cumplen los pronósticos- Doncic se encuentra en lo más alto. Aunque Luka podría no tener que esperar mucho para ello. En el Staples Center sobrevoló por encima de LeBron y le clavó un triple en su cara. La última hazaña del ex del Real Madrid, quien desde que aterrizara en la NBA no ha dejado de batir récords.

Sus registros son de leyenda. Un puñado récords en su bolsillo que ya le asoman entre los jugadores que más impacto generaron en la liga norteamericana. Uno de los últimos es el más impresionante: primer y único jugador de la historia de la NBA en conseguir un triple-doble de 35 puntos en 25 minutos o menos. Lo hizo en la victoria contra los Warriors (142-94) con 35 puntos, 11 asistencias, 10 rebotes y 3 robos. Esta temporada es la confirmación de lo que ya se vio la pasada en la que convirtió en el jugador más joven de la historia de la NBA en realizar un triple-doble de 30 puntos.

Doncic, números de MVP

Doncic va camino del MVP, es un hecho. En Estados Unidos le colocan junto a Giannis Antetokounmpo (el último galardonado), LeBron James (cuatro veces mejor jugador) y James Harden (premiado en 2018). Esta temporada su promedio por partido es casi de un triple-doble: 30.6 puntos, 9.9 rebotes y 9.6 asistencias. Es el tercero de la liga en anotación y el segundo en asistencias luchando de tú a tú con auténticas leyendas de la NBA.

En noviembre se convirtió en el tercer jugador de la historia de la NBA (tras Oscar Robertson y Russel Westbrook, ahí es nada) en promediar un triple-doble de al menos 30 puntos durante todo el mes. Y es que nadie lleva más triple-dobles que él en la temporada: un total de siete. Estos números hacen soñar a los Mavs, que ya son cuartos en la Conferencia Oeste de la NBA. El crecimiento de Doncic hace soñar en Dallas hasta al mismísimo Dirk Nowitzki, que se rendía el esloveno tras la victoria contra los Lakers. "Está jugando fuera de este mundo", apuntó el alemán.

LeBron James y Luka Doncic Reuters

Mejora a las leyendas a su edad

Doncic va por el camino de convertirse en el mejor europeo de la NBA mientras pulveriza los números de las grandes leyendas de la liga cuando estos tenían 20 años. Ni LeBron ni Kobe Bryant o Magic Johnson hicieron a su edad lo que hace Luka. Tampoco Michael Jordan o Larry Bird, que a los 20 no habían debutado todavía y que tampoco mejoraban a Doncic en su primer año. Promedia más puntos y asistencias que todos ellos y solo Larry Bird (10.4) supera su media de rebotes.

Todo el mundo se rinde a Doncic, mientras él sigue creciendo en la lista de favoritos al MVP. Pero, ¿qué le viene por delante al alero antes de pensar en el trofeo al mejor jugador de la temporada regular? Pocas dudas quedan de que este año disputará su primer partido de las estrellas en el All-Star tras debutar el curso pasado en el partido de los novatos. Además, su objetivo para la temporada es claro: meter a los Mavs en los playoffs. Tantos récords logrados y tantos otros por venir para un jugador que hay que recordar que todavía no es mayor de edad legalmente en Estados Unidos.

