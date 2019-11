Doncic está loco: cerró su noche de maravilla con un triple imposible para ganar el partido

Luka Doncic ha revolucionado la NBA. Con solo 20 años es el jugador que más triples-dobles lleva esta temporada, después de sumar otro más a su lista esta madrugada del lunes al martes. El esloveno fue el protagonista de la victoria de los Dallas Mavericks ante los San Antonio Spurs (117-110) tras una actuación en la que anotó 42 puntos, su mejor registró desde que aterrizara en la liga tras el verano de 2018.

Imparable. Los de Popovich fueron incapaces de frenar el torbellino esloveno que sigue batiendo récords semana tras semana. Nadie a los 20 años lleva más puntos y más asistencias que él y muchos ya le ven como un serio candidato para luchar por el MVP esta temporada.

A Doncic no le valió solo con firmar una actuación a la altura de muy pocos, sino que también fue el encargado de cerrar el partido. No lo hizo de cualquier manera. A falta de 26,5 segundos para que sonara la bocina y con solo dos puntos de diferencia de los Mavs sobre los Spurs, el ex del Real Madrid se sacó un triple imposible para machacar a sus rivales.

Luka steps back for 42 PTS ◘️ pic.twitter.com/7GwOmnJQaS — NBA (@NBA) November 19, 2019

