Tomic 'calienta' El Clásico de Euroliga: "Igual regalan una estatua a Mirotic"

El capitán del Barcelona, Ante Tomic, ironizó sobre el recibimiento que le espera este jueves al exmadridista Nikola Mirotic en el WiZink Center, que los azulgranas visitarán en la octava jornada de la Euroliga.

"A Niko igual le regalan una estatua mañana, porque estuvo muchos años en el Madrid y ganó muchos títulos", apuntó con sorna Tomic, que en su día también sufrió la ira de la afición blanca tras fichar por el eterno rival.

El pívot croata, no obstante, reconoció que no recuerda la primera vez que volvió a Madrid con la camiseta azulgrana. "De eso ya hace ochos años, pero mejor que no me acuerde", respondió de nuevo en tono jocoso.

Mirotic, en un momento del partido ante el Fuenlabrada EFE

En cualquier caso, para el capitán barcelonista, el segundo regreso de Mirotic como azulgrana al WiZink Center -lo hizo por primera vez hace dos meses en la Supercopa de España- "igual le da más energía y más ganas de demostrar que es un jugador increíble".

El Barça llega a la cita como líder de la máxima competición continental, tras cosechar una sola derrota -en Milán- en siete partidos, cinco de ellos como visitante, y superando en todas las estadísticas, menos en la de tapones, al eterno rival.

"Eso significa que jugamos bien y que vamos primeros. Hemos ganado bastantes partidos fuera de casa y mañana iremos a Madrid a ganar también", aseguró Tomic, quien subrayó que un clásico siempre es "el partido más importante de la temporada".

