Pablo Laso, antes de El Clásico: "En casa siempre es obligatorio ganar"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, aseguró que el Barcelona, el rival al que se medirán mañana en la Euroliga en el WiZink Center les obligará "a hacer un gran partido", dentro de un clásico que es "siempre especial", en una competición europea este año "muy competitiva y exigente".



"Nos enfrentamos a un gran rival, un equipo que siempre tiene muy buenos jugadores, que nos obliga a hacer un gran partido si queremos ganar, y el equipo llega bien", manifestó Laso en un acto del club previo al entrenamiento de este miércoles, a un día del duelo contra el conjunto azulgrana, actual líder de la Euroliga.



El preparador vitoriano aseguró que está "tranquilo" respecto al estado de su plantilla, porque "quitando unas pequeñas lesiones, nada grave", el equipo ha entrenado bien y tienen "confianza de hacer un buen partido".

Ambiente de Clásico

"Un Real Madrid-Barcelona es un partido especial, lo notas en la calle, genera algo más allá de lo que puede significar un partido más en la liga regular de la Euroliga, que es muy competitiva y exigente", añadió.



Para Laso el Real Madrid no tiene una presión añadida por vivir este clásico como local.



"La presión la tienes todos los días, tienes que vivir con ella, en casa no hemos fallado y se ha hablado de que hemos perdido fuera, la presión debería ser ganar fuera. La Euroliga demuestra cada año que ha crecido como competición y todos los rivales son difíciles", argumentó el técnico, que no obstante dijo que en casa "siempre es obligatorio ganar" para los aficionados.

Forjando talento

Preguntado por la relevancia de la cantera en su grupo, de la que salió el esloveno Luka Doncic, hoy en los Dallas Mavericks de la NBA, o el pívot español Usman Garuba, que a sus 17 años ya destaca en competiciones profesionales, Laso recordó que tras ese trabajo está todo un equipo.



"Ahora es normal que todo el mundo hable de Luka que hace grandes temporadas en la NBA, pero yo recuerdo en mi primer año ver un vídeo de un Luka niño jugando en Eslovenia. Esto es el trabajo en equipo, estos jugadores no llegan al Madrid y juegan bien, es la labor de mucha gente detrás", enfatizó.

El respecto, clave en el grupo

Para el técnico vitoriano, una de las claves del grupo que dirige es el valor del respeto, que engloba tanto el respeto a los rivales, como a los compañeros o al trabajo del cuerpo técnico y del club.



"Yo veo muchos detalles en jugadores míos que me enorgullecen como entrenador fuera del campo, que son victorias tan importantes como ganar una Euroliga", añadió.



El preparador del Real Madrid participó junto al escolta Sergio Llull y el alero Rudy Fernández en la presentación del nuevo patrocinador del club blanco, la compañía de inversiones a través de Internet ETFinance, que tuvo lugar en el pabellón de la ciudad deportiva madridista en Valdebebas.

