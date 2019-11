El Real Madrid gana a Estrella Roja y suma su primer triunfo fuera de casa en Euroliga

Parecía que nunca iba a llegar, pero era cuestión de tiempo. El Real Madrid se impuso a Estrella Roja en un partido que no se rompió hasta el final. Los malos porcentajes blancos desde el perímetro a punto estuvieron de condenar a los de Laso. Tavares, el MVP del choque, mantuvo a raya la zona blanca. [Narración y estadísticas: Estrella Roja 60-75 Real Madrid]

Si por algo se ha caracterizado el Real Madrid en este arranque de Euroliga ha sido tanto por su mal bagaje fuera de casa, como por sus numerosas pérdidas de balón. Si al cuadro merengue le urgía cerrar el grifo, Estrella Roja tenía el mismo problema. Para evitar el mal trato al naranja, Laso apostó por el doble base desde el comienzo. Llull y Campazzo tenían los mandos de la nave blanca y no defraudaban en el trato del balón.

Campazzo, con la segunda equipación, durante un partido del Real Madrid en Euroliga

Defensa, defensa y más defensa

El buen cuidado de balón y la gran defensa del aro merengue arruinaba cualquier intento de anotación del equipo serbio. Baron, Brown y Gist se estrellaban una y otra vez contra la intimidación de un Tavares que recupera, a pasos cortos pero seguros, se mejor versión.

Paró entonces Gavrilovic frenó el encuentro y Estrella Roja se activó. La charla del técnico serbio cambió el chip a los rojiblancos que acabaron llevando el partido a un paupérrimo 9-12 al término del primer cuarto. El Madrid, con un 1 de 9 en tiros de tres, estaba dando vida al equipo balcánico, pero a su vez cuidaba y mucho las posesiones, a diferencia de lo sucedido en duelos anteriores.

◘ El SALVAJE GORRO de @waltertavares22 que va a provocar pesadillas en Belgrado esta noche ◘



¡Por aquí NO! #EuroligaDAZN ◘ pic.twitter.com/UnBOklDgA1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2019

Si el Madrid acunaba el esférico, el Estrella Roja no le tenía estima alguna y esto desesperaba a su técnico. De los 18 puntos que sumaba el Madrid tras 12 minutos de partido, 7 habían llegado tras pérdida del equipo balcánico. Los serbios sabían que debían cuidar este aspecto para volver al partido, pero el Madrid también era consciente donde y como hacer daño a su rival hoy.

Con la desgarbada y efectiva dirección de Laprovittola el Madrid mejoraba en ataque, aunque no desde el triple donde seguía mostrando su pero cara. Pero no todo iba a ser de color de rosa. Reaccionó Baron, contagió al Estrella Roja y los serbios volvían a hacer la goma para acercarse en el luminoso. La Lasina estaba en camino y llegó a hora. El tiempo muerto, con bronca particular para Mickey por desidia defensiva, sirvió a los blancos para la reactivación y así mandar el partido al descanso con un 27-33 nada atractivo, pero si efectivo.

Los serbios sobreviven a Tavares

El primer minuto del tercer cuarto resumió a la perfección la primera mitad del partido. Dos triples fallados, taponazo de Tavares y penetración de Campazzo. Si el Madrid repetía el guión, Baron encendía la maquina de puntos para el bien de su equipo. El escolta de Estrella Roja respondía sin fallo las canastas rápidas de Carroll y Campazzo, quedando así, la tapadera de los aros abierta. Pero Tavares se iba a encargar de cerrarla siempre que estuviera en su mano.

Llull penetra a canasta durante el partido entre el Real Madrid y el Estrella Roja en Euroliga

La intimidación del caboverdiano era total. Sumaba Tavares cuatro tapones en 17 minutos para sellar el aro merengue desde la zona. Ahora bien, si el 'Gigante Blanco' cerraba la puerta del fortín, los arqueros balcánicos rompían los cimientos desde el triple. Acertados desde el perímetro, Estrella Roja empataba el partido una vez pasado el ecuador del último periodo (45-45, minuto 27).

Mientras que los serbios mejoraban sus porcentajes, el Madrid seguía estéril desde la línea de tres. El 3 de 22 que sumaba el Madrid al término del penúltimo periodo, condenaba el tercer acto de un equipo blanco que iba a tener que remontar en el tramo final del partido.

El Madrid descorcha la botella

Con 52-49 luciendo en el marcador, arrancaba un cuarto que iba a determinar si el Madrid era capaz de ganar, por fin, fuera de casa en Euroliga. Contra todo pronóstico, visto el rumbo que el partido había tomado, el conjunto de Laso se entonaba desde el triple y lograba un parcial de 0-12 para situarse por encima en el marcador.

Si el ataque merengue comenzaba a ser feliz, la defensa sufría de envidia y se ponía al mismo nivel. La máquina blanca estaba engrasada y por mucho que Lorenzo Brown lo pelease, el Madrid ya estaba como y donde quería. La intimidación de Tavares y los triples de Rudy y Causeur habían encajado a la perfección para dejar el partido visto para sentencia a falta de dos minutos para el final. Y nada cambió.

Por fin, después de tres derrotas consecutivas fuera de casa, el Madrid conoce la victoria a domicilio en Euroliga esta temporada. El equipo de Laso, guiado por Tavares, se sobrepuso al desalentador porcentaje de triples, que sumaron en los tres primeros cuartos, para alcanzar un triunfo más que necesario. Fin al mal fario fuera de casa para un Madrid que el domingo de jornada electoral recibirá a Unicaja en su feudo.

Estrella Roja 60–75 Real Madrid

Estrella Roja: Baron (17), Lazic (0), L. Brown (14), Simanic (6), Gist (6) - quinteto inicial - Kuzmic (4), Covic (), Perperoglou (0), Nenadic (1), Lazic (0), Faye (7), Dobric (5), Jenkins (-), Ojo (0).

Entrenador: Andrija Gavriolovic

Real Madrid: Campazzo (6), Llull (16), Deck (2), Randolph (2), Tavares (11) - quinteto inicial - Causeur (8), Laprovittola (5), Carroll (2), Taylor (0), Garuba (4), Mickey (5), Rudy (12).

Entrenador: Pablo Laso.

Árbitros: Paternico, Mogulkoc, Vilius.

Parciales: 9-12| 18-21| 25-16| 8-26|

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 7 de la Euroliga, disputado en el Stark Arena, Belgrado (Serbia).