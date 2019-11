Pablo Laso: "Ha sido un partido muy trabajado pero no brillante"

Laso: "Ha sido un partido muy trabajado pero no brillante" EFE

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, resaltó que el partido había "sido muy trabajado aunque no brillante" y, sobre todo, "la actitud y el trabajo de todos los jugadores".

"No es fácil levantar el ánimo viniendo de una derrota hace apenas 48 horas, pero todos los jugadores han respondido", dijo Laso.

El entrenador explicó los problemas que están teniendo en estos inicios de temporada.

"Aspiramos a jugar muchos partidos, aspiramos a la Copa del Rey pero para eso hay que clasificarse y en la Euroliga, lo mismo. No podemos pensar que pierdes y que nos podamos hundir. Debemos buscar nuestro mejor juego, pero el verano siempre es complicado para el equipo, y este año más", indicó.

"Unos jugadores estaban en pretemporada y otros cinco vinieron después de jugar la final del Mundial. Es complicado. Lo sabíamos y estamos en ello. Lo único que no podemos hacer es bajar los brazos. Por eso hay que entender las situaciones de las victorias y de las derrotas", siguió.

También tuvo palabras el técnico para Usman Garuba.

"Me alegro del partido de Usman. No regalo minutos a nadie. Las mismas preguntas me las hacían hace tres o cuatro años con otro chico (en referencia a Luka Doncic)", finalizó Pablo Laso.

