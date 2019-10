Laso y el mercado del Real Madrid: "Estamos atentos, pero no nos planteamos ningún fichaje"

Nuevo partido para los pupilos de Pablo Laso. Tras regresar al camino de la victoria en la Liga Endesa después de dos derrotas en la Euroliga, los blancos vuelven a la máxima competición continental de baloncesto para recuperar sensaciones y resultados.

El técnico vitoriano ha hablado durante la previa del encuentro entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Un partido para el que Laso cuenta con importantes bajas como las confirmadas por lesión de Felipe Reyes y Mejri.

Análisis del rival

"Es un equipo muy grande, de gente muy fuerte y alta en todas las posiciones. En su campo siempre es un partido complicado que debemos encarar bien. Ellos tienen mucha energía y su banquillo les aporta dureza. Para ganar fuera tenemos que estar los 40 minutos bien y hacer partidos muy completos".

Monroe

"El Bayern gira mucho en torno a lo que aporta Monroe. En Europa es un jugador desconocido pero en la NBA ha demostrado su calidad. En el tiempo que lleva aquí lo está haciendo bien. Es un jugador muy bueno al poste bajo, que sabe pasar muy bien el balón".

Aspectos a mejorar

"Tenemos que intentar mantener una continuidad en el juego. Necesitamos ir cogiendo la regularidad e ir siendo más constantes en ataque y defensa. Lo importante es que el equipo siga creciendo. El rebote me preocupa relativamente, depende de los partidos. Tenemos un equipo para rebotear pero para eso el rival tiene que fallar. Debemos mejorar en el rebote pero también en otros aspectos".

Pablo Laso dirigiendo al Real Madrid Twitter (@RMBaloncesto)

Lesionados

"Con el tema de Reyes se han cumplido los peores presagios y vamos a tener que pararlo durante algún tiempo. En cuanto a Mejri, lo que parecía solo un esguince de tobillo al final era algo más y vamos a tener que pararle también. A partir de ahí, estas situaciones hay que llevarlas lo mejor posible como equipo y prepararnos bien para una semana complicada con rivales muy difíciles y donde jugamos dos partidos fuera de casa. Lo importante es que no tengamos más bajas".

Felipe Reyes

"En el caso de Reyes son 4 semanas de baja pero son lesiones que hay que ir viendo día a día. Con Mejri puede ser algo más, al ser una fractura y en el pie. Mínimo un mes los dos".

Thompkins y el mercado

"Lo único que me preocupa es que jueguen los que estén mejor y en ese sentido veo al equipo bien. No sé si le incluiremos todavía. No nos planteamos ningún fichaje. Estamos atentos al mercado pero con la plantilla que tenemos no debemos estar pendientes sino recuperar a los que están tocados".

[Más información - Laso: "Avisé que perderíamos partidos, es imposible ganar todo con este calendario"]