Laso: "Avisé que perderíamos partidos, es imposible ganar todo con este calendario"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó que su equipo fue "de menos a más" frente al Baxi Manresa y que era "importante ganar en una semana con cuatro partidos, por aquello de las buenas sensaciones".

"Nuestro inicio no ha sido bueno y el del Manresa, si. Ha sido un primer tiempo muy abierto con mucho intercambio de canastas. A partido del segundo cuarto hemos mejorado algo en defensa y después hemos podido rotar al equipo", dijo Laso.

"La aportación de Usman Garuba y Mario Nakic ha sido buena y en general hemos ido de menos a más. Era importante empezar con buenas sensaciones una semana en la que vamos a jugar cuatro partidos en ocho días", añadió.

Respecto al juego del equipo, el técnico comentó sentirse "contento en el aspecto ofensivo" y que el equipo "creció cundo lo hizo la defensa y el ritmo de juego".

El Madrid tuvo cinco bajas y sólo inscribió a once jugadores en el acta del partido. "Jeff (Taylor) tenía un problema personal. Reyes, un golpe en el hombro, que tuvo a principio de semana y que ha ido a más. Rudy tenía muy cargado los tendones de Aquiles y hemos preferido pararle. Y tanto Trey Thompkins como Salah Mejri no están inscritos porque pensamos que no era el momento", explicó Laso.

La Euroliga

Las dos derrotas en Euroliga también fueron objeto de comentario por parte del entrenador. "Ganamos los ocho primeros partidos y ya dije que perderíamos partidos. Es imposible que, con este calendario, un equipo gane todos los partidos", subrayó.

"No me han gustado los dos finales de partido, ante Zalgiris y Anadolu Efes, que han sido muy malos. Nos falta regularidad y constancia durante los 40 minutos, es algo normal. Podemos jugar mejor o peor pero los jugadores tienen que darlo todo cuando están en la pista", concluyó Pablo Laso.

