Anadolu Efes y Madrid se ven las caras en un duelo marcado por los bases

Real Madrid y Anadolu Efes disputan el duelo más interesante de la Euroliga en la jornada 5 (19:15 - DAZN). Los blancos llegan a choque contra los turcos después de perder con b. En el duelo contra Anadolu, los bases serán los máximos protagonistas de un choque que bien podría darse en la Final Four de Colonia.

La gira del Real Madrid no para. Tras visitar Kaunas y luego el Fontes do Sar, los blancos llegan a Turquía para volver a la senda del triunfo en el campeonato europeo.

Los bases blancos, claves

Al igual que hiciera el equipo de fútbol, el Real Madrid espera salir victorioso de su paso por Turquía. Los blancos se enfrentan al Anadolu tras la derrota europea frente a Zalgiris. Contra el equipo de Jasikevicius, la aportación de los bases blancos no fue excelsa y eso repercutió, no siendo este el único factor, en el devenir del choque. Contra Efes, el papel de Campazzo, Laprovittola y Llull será más vital que nunca.

Sergio Llull lanza a canasta durante el partido entre el Real Madrid y el Zalgiris Kaunas de Euroliga euroleague.net

El ex del Joventut llega al duelo en Estambul en un in crescendo en sus actuaciones. Contra Zalgiris fue el mejor de los 'bajitos' y en la visita blanca a Coruña también destacó con unos notables porcentajes para 14 puntos en 14 minutos. Pero Nico no ha de ser el arma principal de los blancos desde el puesto de base, en una plantilla que cuenta con Llull y Campazzo. Tanto Facu como el del Mahón tienen ante Anadolu una de las mayores pruebas de fuego en su posición. La aportación de ambos será imprescindible tanto en ataque como en defensa, y es que enfrente estará la pareja más en forma de la competición.

Larkin - Micic, el peligro turco

Si hay dos nombres propios que pueden hacer del duelo contra Anadolu una pesadilla para el Madrid eso son el de Larkin y el de Micic. Los dos exteriores de Ataman suman el 44% de los puntos del equipo Turco (19,5 - Larkin; 17,3 - Micic), pero no son solo meros anotadores. Tanto el americano como el balcánico son el alfa y el omega del equipo en lo ofensivo, girando el juego del resto del roster a su alrededor.

Shane Larkin, del Anadolu Efes, durante un partido de Euroliga euroleague.net

¿Y qué sucede cuando los tiros de ambos rebotan en el aro? Que Pleiss, Peters y Dunston recogen los restos y los barren hacia el aro. Este año Ataman ha conseguido retener a sus dos estrellas, a sus gregarios y así opositar realmente para el título europeo.

En definitiva, el duelo que se disputará en el Sinam Erden Dome será una oda al puesto que más IQ necesita en el baloncesto y entre dos equipos aspirantes directos al título.

Anadolu Efes – Real Madrid

Anadolu Efes: Micic, Beaubois, Simon, Peters, Dunston – posible quinteto inicial – Anderson, Balbay, Gecim, Ilyasoglu, Larkin, Pleiss, Singleton, Tuncer.

Entrenador: Ergin Ataman.

Real Madrid: Campazzo, Carroll, Causeur, Randolph, Tavares - posible quinteto inicial - Llull, Laprovittola, Causeur, Deck, Reyes, Mickey, Rudy.

Entrenador: Pablo Laso.

Hora: 19:15 - DAZN

Información: Partido correspondiente a la Jornada 4 de la Euroliga, disputado en el Sinam Erden Dome, Estambul (Turquía).