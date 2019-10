Laso: "Tengo la suerte de hacer lo que me gusta en el mejor club del mundo"

Realmadrid TV estrenó su nuevo espacio Real Madrid Conecta y en este momento tan especial acudió al plató Pablo Laso. El técnico vitoriano ha logrado hacer historia a los mandos del equipo de baloncesto, con el que se ha proclamado campeón de Europa entre otros muchos títulos.

Piropos para sus jugadores y un especial recuerdo para un Luka Doncic, del que dice que es todo un orgullo "haberle podido ayudar a crecer". Además, se ha mostrado agradecido por poder trabajar en el mejor club del mundo".

Laso y el Madrid

"Mi camino en el Real Madrid es muy gratificante. Todos los días tengo la suerte de hacer lo que me gusta en el mejor equipo del mundo. Eso no se compra con dinero. Cuando haces lo que te gusta pasa rápido, pero también he tenido días largos y duros. He disfrutado mucho en estos más de ocho años que llevo como entrenador en el club".

Fichaje

"Fichar por el Real Madrid fue una decisión difícil y sencilla. Te está llamando el Real Madrid y no hay muchas dudas. Cambia mi vida. Llevaba cuatro años entrenado en San Sebastián. Tuve la suerte de que toda mi familia estaba entusiasmada de que entrenara al Real Madrid. Entrenar aquí significaba mucho y era una gran oportunidad. Tengo la suerte de tener grandes jugadores. Era una oportunidad para crecer como entrenador".

Pablo Laso da indicaciones al Real Madrid de baloncesto EFE

Desgaste

"Este club desgasta mucho. No sé el número de partidos que llevo, pero no solo partidos sino entrenamientos también. Recuerdo ese día con mucha ilusión. Teníamos la intención de cambiar cosas y hacer una idea de baloncesto. Nos ha costado mucho esfuerzo y trabajo pero creo que los madridistas lo valoran. He tenido la suerte de tener un gran grupo de trabajo. Todo el club me ha apoyado mucho para que el trabajo se viera".

Reyes, Llull, Carroll...

"Cuando llevas tanto tiempo recuerdas las broncas pero también lo mucho que te han dado. Es una relación casi de padre e hijos. Son cuatro jugadores que van a pasar a la historia de este club. Son muy importante en lo que era una idea de proyecto. Reyes transmite lo que es el madridismo: garra, trabajo diario. Es el capitán, el emblema del equipo. Llull es el alma y con eso se dice todo. Rudy, el talento. Es el jugador diferencial y Carroll es el ejecutor. Me siento muy orgulloso de dirigirles".

Respeto en el vestuario

"No puedo obligar a que mis jugadores sean amigos. Tengo un vestuario con diferentes nacionalidades, religiones, edades… Pero el vestuario hace que cada uno que llega se sienta uno más. Intento que sea importante ese respeto a cada uno dentro de las normas. Eso te ayuda mucho en el campo. El trabajo de jugadores que llevan tiempo en el club está siendo magnífico para los que llegan nuevos y para la relación que se crea en el grupo".

Obradovic

"Tuve la suerte de coincidir con él en el Real Madrid dos años. Teníamos un gran equipo y nos transmitía una filosofía y una idea de juego en la que me sentía muy a gusto. El equipo estaba por encima de todo y nos lo intentó transmitir desde el primer momento. Le tengo mucho respeto y viví dos años maravillosos con él. Aprendí mucho".

Doncic

"Para nosotros ha sido especial. Para mí y para todos los madridistas. Llegó con 13 años y parece que todavía le estoy viendo... Los entrenadores que ha tenido y el trabajo ha sido increíble. Es un chico con estrella y es un orgullo para mí haberle podido ayudarle a crecer. Cuando fue a la NBA sabía que iba a jugar increíble porque tiene una gran capacidad de adaptarse a todo por su calidad y su mentalidad. El hecho de que él lo agradezca dice mucho de él como persona".

