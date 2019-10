Baptista y Capdevila se pasan al baloncesto: el reto de Iñaki de Miguel

La zona Betsson tiene tres nuevos protagonistas. Julio Baptista se une a Joan Capdevila e Iñaki de Miguel en un reto muy alejado del fútbol, disciplina que dominan los dos primeros. Ambos se pasan al baloncesto bajo la atenta supervisión del que fuera jugador del Olympicos griego, del Unicaja de Málaga o Cajasol, pero sobre todo, de Estudiantes, así como de la selección española.

Cuatro retos que empezaron con un duelo de triples. De Miguel ayudó a los exfutbolistas con algunas nociones básicas para mejorar el lanzamiento. Capdevila destacó con su forma de tiro, mientras que Baptista por la fuerza y colocación de sus piernas. ¿El ganador desde los 6,75? A continuación en el vídeo.

Júlio Baptista y Joan Capdevila se retan en una pista de baloncesto

Y del triple a la línea de tiros libres. Pero no de una forma convencional, sino con los ojos cerrados. Después de la prueba, el ex del Real Madrid comentó que no jugaba "desde los 16 o 17 años". Y hasta aquí los dos primeros retos entre Julio Baptista y Joan Capdevila. ¿Qué pasará en los dos siguientes? En el vídeo se puede ver un adelanto... ¡de larga distancia!

Ganador de la Euroliga

La máxima competición continental ya ha comenzado y las cuotas han empezado a oscilar en las últimas semanas. El Real Madrid ya es favorito y que los de Pablo Laso se proclaman vencedores de la Euroliga tiene una cuota en Betsson de 4,75 euros. La misma que su eterno rival, el Barcelona. El CSKA Moscú y el Fenerbahce siguen en la lista a los españoles con una cuota de 5,50.

[Más información: Julio Baptista, el fichaje más 'bestia' de Betsson]