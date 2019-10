Pablo Laso avisa sobre jugar dos partidos seguidos: "Tenemos que estar preparados"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto, analizó la visita que su equipo debe realizar a la ciudad lituana de Kaunas para enfrentarse al Zalgiris en la tercera jornada de la Euroliga.

"El partido de Kaunas es siempre complicado, hay mucho ambiente en el campo y aprietan mucho. El Zalgiris es un equipo con una identidad bastante definida, muy fuerte. Cambia jugadores todos los años pero entienden la filosofía de su entrenador y en los dos partidos han estado realmente cerca de ganar", dijo.

"Va metiendo cosas nuevas pero el estilo sigue siendo parecido. Es un equipo que con tantos jugadores nuevos va a ir creciendo pero mantiene mucho las señas de identidad de años anteriores. Siempre considero al Zalgiris un equipo muy peligroso, que va creciendo y apuesta por jóvenes que van conociendo la competición y van a más", añadió.

El Zalgiris en su duelo ante el Madrid Agencia EFE

Una olla a presión

Laso definió el pabellón como 'fantástico' al tiempo que destacó el buen trabajo que está realizando su rival en los últimos cursos y el apoyo de la grada: "Me gustaría ir más a ver un partido allí de aficionado que de contrario. Pero también tienes esa motivación cuando vas a jugar allí contra ellos".

Su equipo cuenta los dos duelos en la competición por victorias: "Los dos partidos que hemos jugado en Euroliga han sido muy cerrados, contra dos equipos muy fuertes que nos obligaban a tener que estar atentos a cualquier situación y en los que ha habido menos puntuación de la que se esperaba".

Tavares, machacando durante un partido con el Real Madrid ACB

Dos partidos en 48 horas

Ahora afrontan dos salidas consecutivas en un corto espacio de tiempo: "Enganchamos dos partidos en menos de 48 horas, en Kaunas y Santiago. Creo que el equipo tiene que ir acostumbrándose a esto. Todo el mundo tiene que estar preparado".

Por otro lado habló acerca de la posibilidad de juntar en pista a los pivots Salah Mejri y Eddy Tavares: "No lo he pensado mucho porque Salah solo ha hecho dos entrenamientos. Veremos cómo va. Espero que si lo tengo que hacer es porque lo están haciendo muy bien y no por necesidad. No es fácil pero podría ser, es muy pronto todavía".

