Campazzo descarta jugar en la NBA: "El Real Madrid me respeta y valora, no dudé en renovar"

Declaración de fidelidad del Facu Campazzo al Real Madrid. El base argentino ha respondido a los rumores sobre jugar en la NBA y ha dejado claro que su futuro está vinculado en el futuro al conjunto blanco.

En una entrevista con el diario Olé ha comentado que cuando le llegó la oferta del Madrid "sentí que es un equipo que me respeta, que me valora, me da responsabilidad y presión, que es lo que busco". El argentino no dudó "ni un minuto en renovar por cinco años" con los de Pablo Laso y recalca que hoy está "bien en el Real Madrid".

Facundo Campazzo, durante el duelo de Euroliga contra Maccabi FOX Tel-Aviv

No piensa en la NBA

El base llegó en 2014 al Real Madrid y salió cedido en 2015 a UCAM Murcia, donde demostró que tenía nivel para estar en la plantilla de Pablo Laso. Desde entonces ha sido imprescindible en Madrid, aunque él mismo confiesa que ha habido momentos en los que pensaba en la NBA.

"Antes me obsesionaba la NBA, ahora me lo tomo con mucha más tranquilidad. Cuando me hacían preguntas me ponía nervioso, pensaba solo en la NBA. Pero lo real es que nunca hubo una oferta concreta", contaba el Facu en la entrevista del diario argentino.

Él se lo toma como "un halago" pero que "no pienso eso ni cerca". "Me gusta vivir el presente y trato de ir por ese camino, disfruto de lo que hago, no me nubla ni me cambia la manera de pensar ni de jugar", aclaraba Campazzo sobre ese rumor que ha surgido en los últimos días.

