Laso, impresionado con el mate de Mickey : "Nunca había visto algo así"

Jordan Mickey voló el sábado en Tenerife. El pívot saltó desde la línea de tiros libres y logró uno de los mates más espectaculares de la historia de la competición liguera. El estadounidense explicó ante los medios del Real Madrid lo que se le pasó por la cabeza en ese momento que recordará el resto de su carrera: "Honestamente, no pensé desde dónde saltaba. Vi a alguien detrás de mí, corrí todo lo que pude, di dos pasos y salté. No fue premeditado saltar desde la línea de tiros libres. Solo di dos pasos y salté. No sabía que estaba tan lejos, pero lo hice sabiendo que podía alcanzar mi objetivo".

Su técnico, Pablo Laso, también ha querido valorar la increíble acción del joven jugador de 25 años: "Nunca había visto un mate así, más allá de los concursos. Luego, después del partido y cuando cenábamos todos juntos, veíamos la repetición y decíamos: ¡qué pasada! Es un mate de concurso que habla muy bien de su capacidad. Vemos esas apariciones de Mickey en rebotes, tapones, en mates como este…", describe el entrenador madridista.

Laso considera que esto solo es el principio de una carrera meteórica para el pívot de Dallas: "Esos 'flashes' que creemos que poco a poco va a ir repitiéndolos más durante los partidos. Me alegro mucho de que se hable de lo que es capaz de hacer. Hace un trabajo oscuro para el equipo y acciones como este mate le dan relevancia y le ponen en el foco".

El veterano Fabien Causeur estaba en el banquillo merengue cuando vio encestar a Mickey: "Nos mirábamos todos y nos sonreíamos, lo comentábamos hasta con el doctor, en plan, qué bestialidad. No es nada común un mate así y sobre todo de un pívot", explica emocionado el francés.

Mickey llegó al Real Madrid en julio de este verano procedente del BC Khimki ruso. "Cuando era un niño veía los partidos de Michael Jordan y los analizaba, siempre quise parecerme a él. El mate lo había intentado antes en el instituto, pero nunca en un partido. Hay que tener confianza en tus capacidades atléticas. Sé que puedo saltar muy alto y muy lejos. Desde pequeño mi padre me enseñó a coger el balón y saltar. Y eso es lo que hice también esta vez", afirma el deportista.

