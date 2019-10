Pablo Laso: "No le regalo ni un minuto a Garuba, él se los gana"

El Real Madrid comienza una nueva andadura en la Euroliga este jueves. El rival es el Fenerbahce y el lugar en el que dos de los grandes del Viejo Continente se ven las caras en la jornada inaugural de la nueva temporada, el WiZink Center.

Pablo Laso ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el cuadro turco. Durante el encuentro con la prensa, el técnico vitoriano habló de varios nombres propios como los de Garuba o Felipe Reyes.

Análisis

"Es un partido muy exigente, como toda la Euroliga, contra un gran rival. Somos dos equipos que últimamente han jugado la final Four y han competido muy bien. Tenemos mucho respeto al Fenerbahçe como rival. Se han reforzado muy bien y será un partido muy complicado y difícil. Es una gran piedra de toque en la primera jornada. Sabemos de la importancia que tiene este partido y esperamos estar al mejor nivel".

Primera victoria

"Queremos empezar ganando pero la victoria de mañana tiene el mismo valor que el de la jornada 7. No me gustaría ganar y decir que ya está todo hecho. Quedarán 33 jornadas y es importante valorar eso. Nadie duda que queremos ganar mañana ante nuestros aficionados y hacer un buen partido ante un gran rival".

Curso más competido

"Todos los años es muy competida y ahora hay cuatro equipos más. Es una competición de mucho desgaste en la que sabes que puedes tener un mes o dos malos, pero luego encadenas cinco o seis victorias y vuelves a estar arriba. Creo que es importante encararla bien desde el inicio sabiendo que no hay partidos fáciles".

Rivales

"Es una Euroliga muy abierta y es difícil dar pronósticos. Siempre se cuelan equipos que hacen una gran temporada. Juegas contra los mejores equipos de Europa pero considero que CSKA, Barcelona, Fenerbahçe, Baskonia, Maccabi, Milán…son, a priori, los más fuertes. Es una competición muy exigente, cada partido es distinto y siempre contra grandes jugadores. Es la riqueza de la Euroliga".

Carroll en el momento de su caída. EFE

Bajas y dudas

"Reyes no se ha entrenado, tiene un problema de espalda, pero parece que está bastante bien y vamos a ver que nos dicen los médicos mañana. En principio creemos que va a estar. Carroll el lunes estaba bien pero con dolor de cabeza. Queríamos que empezara a hacer algo suave pero le ha salido un dolor en el hombro y es baja segura. Thompkins será baja también porque queremos evitar cualquier riesgo de cara al futuro. Cuento con los 13 jugadores contando a Reyes".

Rotaciones

"Son importantes todo el año. Algunas son obligadas por lesión y luego las que se vayan decidiendo, por eso es muy importante tener a toda la plantilla preparada porque sabemos de la dureza de la competición".

Usman Garuba, durante el Real Madrid - UCAM Murcia de la Liga Endesa ACB Media

Efecto Garuba

"Entiendo que se hable mucho de él. No me sorprende porque le veo entrenar todos los días. Yo no le regalo ni un minuto a Garuba, él se los gana. Está saliendo mucha gente joven de nuestra cantera y eso habla muy bien de nosotros y de cómo se trabaja. Todavía tiene mucho que mejorar y crecer, pero valoramos que puede darnos muchas cosas en el futuro".

Caras nuevas

"Tenemos cuatro jugadores nuevos. La pretemporada de Mickey le ha venido muy bien. Entra en un rol muy claro y lo ha entendido muy rápido. Laprovittola por el conocimiento del equipo, de los compañeros, de la Liga se le ha hecho fácil y nos lo ha hecho fácil a nosotros. Y en el caso de los dos jóvenes, ya habían trabajado anteriormente con nosotros y se han integrado rápidamente. Pero es muy pronto en la temporada y nos queda mucho margen de mejora en muchos aspectos".

