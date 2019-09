El Real Madrid respira con la lesión de Carroll: solo sufre un esguince cervical

El escolta estadounidense del Real Madrid Jaycee Carroll, que se tuvo que retirar tras una dura caída en el primer cuarto del partido contra el UCAM Murcia, sufre un esguince cervical y un golpe fuerte en la cabeza, según informó el entrenador del equipo blanco, Pablo Laso.

Carroll recibió una falta por detrás del base brasileño del UCAM Rafa Luz cuando iba a entrar a canasta y cayó de espaldas al suelo, aunque pudo levantarse y marcharse al vestuario por su propio pie para ser atendido.

"Parece que tiene un esguince cervical y el golpe en la cabeza. Tenemos que ir viendo día a día. Jaycee es duro, pero algún día va a estar fuera seguro", dijo Laso tras el encuentro que el Real Madrid ganó por 97-69.

Pudo ser peor

Al explicar cómo vio la jugada de la lesión, el entrenador madridista reconoció que el golpe le dio "un poco de miedo" porque fue "muy aparatoso", e incluso todo el pabellón se quedó en silencio preocupado por el estado de salud del jugador.

"Esperemos que no sea mucho, pero el doctor me decía que estaba mareado, que no se encontraba muy allá. Alguien decía en el vestuario que es como si tienes un golpe en coche, que parece que no tienes nada, pero luego es peligroso", señaló Pablo Laso.

