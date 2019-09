Laprovittola, sobre la posible llegada de Scola: "Será lo que tenga que ser"

El Real Madrid de baloncesto tiene su debut en la ACB este viernes ante el Joventut en Badalona. Será un partido de reencuentros, ya que Laprovittola y Prepelic han cambiado de bando. Pablo Laso atendió a los medios antes de disputar el enfrentamiento y habló sobre la posibilidad de fichar.

El técnico blanco aseguró que "en el baloncesto las reglas son bastante permisivas", aunque espera que no tengan los problemas físicos de otros años que les obligaron a ir al mercado. "Ahora, con el equipo del que disponemos, estamos preparados para afrontar todas las competiciones", explicó.

Además, analizó la posible llegada de Scola: "¿Si va a venir alguien durante el año? Ya veremos, aunque a día de hoy no pensamos en incorporar a nadie, y si lo hacemos es para mejorar el equipo".

Luis Scola con la selección argentina. Foto (@LScola4)

Rudy Fernández es una de las bajas para el encuentro ante el Joventut: "Rudy no se ha entrenado estos días, así que anda de baja esta semana. Y no vamos a meter a Thompkins, por lo que seguirán los inscritos en la Supercopa. Empezar ganando afianza la base de otras temporadas".

También elogió a Prepelic por su gran pretemporada: "No sé si ha sido el mejor jugador, porque eso es subjetivo, pero sí el máximo anotador. El estilo del Joventut le va muy bien. Con nosotros ya hizo buenos partidos, tiene mucha amenaza".

Por su parte, Laprovittola afirmó que el Joventut es "un buen reto para nosotros". "Esta visita llega más pronto de lo que esperaba, pero es lindo volver, encontrarme con mucha gente a la que quiero mucho. Que el partido sea un gran espectáculo, pero que ganemos nosotros", agregó.

Química especial del Madrid

Sobre el recibimiento en el Real Madrid, apuntó que el equipo le ha acogido "muy bien" y que se nota que tiene una "química especial" y que es ganador, que trabaja muy bien. "Hay que ponerse a tono, ser inteligentes y buscar cada uno su lugar. Estoy muy bien físicamente, solido, contento por cómo está mi cuerpo y hay que intentar que se mantenga así", manifestó.

Por último, fue preguntado por la posibilidad de que Scola llegue al equipo blanco y respondió no saber nada al respecto: "No he hablado con nadie, ni con él ni con el club, será lo que tenga que ser".

[Más información en: Todos contra el Real Madrid: así será el juego de tronos de la Liga Endesa]