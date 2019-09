Laprovittola: "Creo que Laso sacará lo mejor de mí"

El base argentino Nico Laprovittola, nuevo director de juego del Real Madrid, aseguró este viernes que no tiene duda de que el entrenador madridista Pablo Laso "sacará lo mejor" de él y que está expectante por competir por el puesto junto a su compatriota Facundo Campazzo y Sergio Llull.



"Con Pablo ya me iré conociendo y no tengo duda de que sacará lo mejor de mí", aseguró el base de Morón antes de la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa, que tiene lugar este viernes en el Palacio de los Deportes (WiZink Center) de Madrid.



"No tuve mucho tiempo de hablar con él, tengo que aprender muchas jugadas primero, sobre todo porque soy uno de los bases, entrar en juego, jugar y conectarme con mis compañeros porque entre ellos se conocen mucho, tengo que adaptarme los más rápido posible", añadió el base argentino.

Laprovittola, Rudy, Campazzo, Llull y Deck con las medallas conseguidas en el Mundial de baloncesto

El argentino, deseoso

Laprovittola está expectante por trabajar con un técnico que fue base y que ha llevado a su mejor versión a Campazzo y Llull: "Pablo ha hecho de Facu un jugador extraordinario y ha hecho de Sergi un jugador que ha sobrepasado sus límites, tengo mucha fe en conectarme con él de la mejor manera y competir de igual a igual con Facu y con Sergi", agregó el argentino.



El base madridista viene de perder la final del Mundial de China contra España. "Fue lindo lo de China, el torneo que hicimos, en la final nos quedó la espinita clavada, pero hay que pensar en lo que viene, el Real Madrid y la Supercopa", aseguró.



En el conjunto blanco se une a dos compatriotas, Campazzo y el alero Gabi Deck, y a dos campeones, Llull y Rudy Fernández. "Por eso somos el Real Madrid, un equipo que aspira a todo y que tiene grandes jugadores", consideró.



Laprovittola aseguró que los cinco mundialistas blancos llegan "con ritmo". "Nosotros estamos solidos porque perdidos pero estamos con ritmo, con confianza, hicimos un gran mundial los cinco y creo que lo del desgaste puede pasar más alante, pero hoy en día estamos muy bien", afirmó.

Scola, posible fichaje

¿Podría unirse a ese grupo su compatriota Luis Scola, que está sin equipo a sus 39 años tras haber liderado a la Albiceleste a la final? Laprovittola no quiso mojarse al respecto.



"Lo que ha hecho Scola en la Copa del Mundo es brutal, pero en cuanto a rumores no te puedo decir. La última comunicación que tuve con Scola fue en la cena brindado por el torneo", afirmó.



El nuevo base madridista se mostró contento por llegar a "un grupo ganador", un equipo que seguía "hace muchos años" en el que dijo que tiene "amigos" y que le gusta "el estilo de juego", con el que afrontará mañana mismo el primer título, la Supercopa Endesa.



"La afrontamos con todas las ganas de ganarla, con todo lo que significa, empezar una temporada con el pie derecho, ganando, creo que para todos este torneo es importante", declaró.

Feliz por volver a Europa

Con el conjunto blanco volverá a la Euroliga, uno de los retos que se ponía personalmente. "Quería volver a jugar en Euroliga, hacerlo en el Real Madrid es algo bueno para mi carrera y quiero estar a buen nivel", explicó.



El base no cree que el salto desde el Divina Seguros Joventut vaya a ser muy grande, ya que la temporada pasada también pelearon por títulos en el conjunto badalonense.



"Con la Penya fuimos a pelear títulos también, semifinal de Copa y 'playoffs'. Obviamente el Madrid es un equipo de otro nivel de lo que es la Penya hoy en día, pero en la Penya me sentí ganador como todos los jugadores del año pasado y hoy me siento ganador en el Real Madrid. En eso estoy tranquilo", finalizó Laprovittola.

[Más información: Pablo Laso: "El Barcelona ha hecho un buen fichaje como Nikola Mirotic"]