Laprovittola, antes de enfrentarse a Serbia: "No les tenemos miedo"

El base de la selección argentina de baloncesto Nicolás Laprovittola aseguró este lunes que la Albiceleste, que este martes se medirá a Serbia en los cuartos de final del Mundial de China, está "haciendo un torneo brillante", aunque no se consideran favoritos.



"No lo tenemos en nuestras cabezas (el ser favoritos). Pensamos en jugar cada partido, en competir cada partido al máximo. Acá hay otros equipos más favoritos, y nosotros no les tenemos miedo", dijo Laprovittola (Argentina, 1990), en una entrevista telefónica con EFE en la víspera del partido ante los serbios.



El flamante fichaje del Real Madrid (tres de los doce jugadores de Argentina militan en ese club) y Trofeo EFE al Mejor Jugador Latinoamericano este año cree que, si el equipo logra "correr la cancha" como ha sido habitual en sus partidos, tendrán ventaja ante Serbia: "Creo que tenemos posibilidades, y eso es lo importante".

Pregunta: Son de las pocas selecciones invictas y además mostrando un gran juego sobre la pista, ¿cómo se siente con el trabajo que están haciendo?

Respuesta: "Más allá de que estamos en la instancia definitoria del torneo, creo que estamos haciendo un torneo brillante. La verdad es que creo que todos nos sentimos bien, nos sentimos cómodos en el equipo, todos intentamos aportar, estamos con una sonrisa... Creo que eso se transmite en la cancha. Llegamos al torneo en el pico más alto de la preparación, así que eso también es algo muy bueno".

Laprovittola en el evento de enseñanza a jóvenes promesas EFE

P. ¿Ha habido algún secreto?

R."Esto no aparece en este año, o de la nada por haber llegado a China. Esto viene desde hace varios años. Venimos jugando desde hace varios años juntos. Venimos esperando este torneo tan importante para nosotros, al enfrentarnos con selecciones europeas y selecciones de todo el mundo... Salir de América a la hora de competir. Todo lo que estuvimos esperando, la expectativa que tenemos es muy buena y la sensación que tenemos en la cancha, creo a todos nos hace estar comprometidos y felices".

P. ¿Cómo va cumpliendo esas expectativas, las personales y las de equipo?

R. "Estamos muy contentos con el rendimiento y sobre todo con la manera en la que estamos jugando. Se hablaba un poco de algunas carencias que tenía el equipo en la previa... Pero creo que no estamos mostrando falencias en lo que va del torneo, más allá de que no tuvimos capaz alguna prueba dura, pero creo pasa porque hemos dominado en todos los partidos, cometimos pocos errores, siempre estuvimos con el partido en la mano, con el control del partido. Y eso es muy difícil de conseguir en un torneo así durante tantos partidos, y con una concentración como la que estamos demostrando".

P. ¿Cuánto pesa el hecho de ser una de las favoritas?

R. "No, bueno, tampoco nos vayamos al extremo de pasar a ser favoritos... No lo tenemos en nuestras cabezas. Pensamos en jugar cada partido, en competir cada partido al máximo".



"Sí nos estamos sintiendo bien, protagonistas, porque estamos entre los ocho mejores equipos del mundo. Pero acá creo que hay otros equipos más favoritos que nosotros y nosotros no tenemos miedo a eso".

P. Se enfrentan a Serbia en cuartos de final, una de las candidatas al oro. España le paró los pies ayer, ¿cómo se gana a una Serbia que además llegará herida? ¿Tomaron nota del partido contra España?

R. "Vimos un poco el final del partido. Hoy estuvimos hablando mucho sobre lo que es Serbia y qué son las cosas que hacen bien, qué son las cosas que no hacen tan bien. Y bueno, ya veremos cómo jugar frente a ellos y planear el partido".



"Pero creo que tanto Serbia como España son dos equipos que si juegan de igual a igual, puede ganar cualquiera. Por la calidad de jugadores que tienen, por la experiencia que tienen".



"Nosotros no teníamos ninguna preferencia, nos daba igual competir con cualquiera, era el cruce que nos iba a tocar así que tenemos que confiar mucho en nosotros".

P. ¿Qué posibilidades ve frente a Serbia?

R. "La verdad es que veo posibilidades y eso es lo importante. Creer en que este equipo puede ganar, puede competir. Pienso que todo el mundo cree en eso, no solamente nosotros, porque hemos mostrado un juego colectivo muy bueno, que ha dominado a los rivales e intentaremos hacer eso en el siguiente partido también".

Jokic, durante el Mundial de China FIBA

P. ¿Cuál diría que será la clave en este partido de cuartos?

R. "Tienen jugadores muy en forma, tanto Bodganovic como Jokic... son jugadores que están pasando por momentos buenos. Y creo que sería bueno para nosotros poder neutralizarlos, obviamente como equipo, con cinco jugadores, como lo venimos haciendo, como hicimos con Ponitka en Polonia... como con otros jugadores".



"Lo importante va a ser también el tema del ritmo. Ellos son un equipo muy alto y muy largo, y si nosotros conseguimos correr la cancha como lo venimos haciendo podemos tener alguna ventaja ahí".

P. ¿Qué cree que pueden mejorar para seguir avanzando en el torneo?

R. "Tenemos que seguir por este camino. Estamos mostrando un juego muy bueno, un juego colectivo donde hay muchos pases, donde todos participan. Y obviamente, no tener miedo a jugar contra nadie, ni miedo de competir, sino ir al máximo y creer que le podemos ganar a cualquiera".

P. Quería preguntarle por uno de los líderes del equipo, Luis Scola, que está haciendo un Mundial increíble con 39 años...

R. "Para nosotros, Luis es... Jugamos con él desde hace mucho tiempo. No nos sorprende para nada el Mundial que está haciendo. Él es muy competidor y muy profesional. Tiene 39 años, pero entrena más que cualquier otro jugador que haya en este torneo o cualquier otro jugador de basket que yo haya visto. Creo que por ese lado va, que a él no le importa la edad, o caerse al suelo diez veces. Hay muchas cosas que, según él, no las siente. Y para nosotros es un placer poder tenerlo con nosotros y que nos empuje. Como nos empuja Facu (Campazzo) con su energía y su intensidad, como nos empuja 'Pato' (Garino) con su garra, con su defensa... Cada uno aporta cosas a este equipo, y Luis es uno de los que más empuja más allá de su edad".

[Más información: "El camino de España hacia la final del Mundial: Polonia en cuartos y evita a EEUU salvo sorpresa"]