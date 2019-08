Sergio Llull, sobre su futuro: "Lo de la NBA sigue ahí, es una puerta que nunca puedes cerrar"

Sergio Llull ha sido vinculado en varias ocasiones con los Houston Rockets por el gran interés que ha mostrado el equipo de Texas en él. A pesar de los constantes intentos del Houston, el balear siempre ha reiterado que es feliz en el Real Madrid y jugando en Europa, por lo que siempre ha rechazado la oportunidad de jugar en la NBA.

El base del club blanco ha hablado precisamente sobre la NBA en una entrevista concedida a AS: "No me tiene que dar la razón nadie. Eso son decisiones personales. Es una decisión que tomé en su momento y lo de la NBA sigue ahí. Es una puerta que nunca puedes cerrar".

A pesar de que el balear deja la puerta abierta a jugar en Estados Unidos de cara a un futuro, por el momento asegura que está contento en la entidad madridista: "Soy feliz en el Madrid y es donde quiero estar, ganando títulos para seguir disfrutando muchos años jugando a baloncesto".

Sergio Llull, en el España - Lituania de preparación del Mundial de China. Foto: FEB

Futuro en la NBA

En cuanto a la puerta que deja abierta, el jugador recalcó que no se puede cerrar a pesar de que ahora está centrado en la Selección: "Agradezco el interés que tiene Houston todos los años y que respeten también mi decisión porque en ningún momento han puesto ningún tipo de presión. Siempre han tenido buenos modos".

El base se encuentra cómodo en su actual club y aunque no descarta la opción de dejar la ACB en un tiempo, por el momento tiene claro que está donde quiere estar y lo que busca es seguir ganando títulos y luchar por la Copa del Rey, la Euroliga y la liga ACB.

