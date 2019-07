El Real Madrid ficha a Carlos Alocén: jugará un año cedido en el Tecnyconta Zaragoza

El Real Madrid ha hecho efectiva la cláusula de rescisión del Carlos Alocén, jugador del Tecnyconta Zaragoza, con quien ha suscrito un contrato para las próximas cinco temporadas, informó el club aragonés en su página web.

En el comunicado hecho público este miércoles se informa además de que el prometedor base, de 18 años, jugará la próxima temporada en calidad de cedido en el Tecnyconta, "equipo en el que se formó desde categoría infantil, hasta debutar con el equipo en Liga Endesa y con la selección española absoluta tras pasar por todas las categorías del club".

En su primer año como profesional el director de juego zaragozano ha conseguido afincarse en la plantilla del primer equipo del Basket Zaragoza, hacerse con la capitanía a pesar de su juventud y ser una pieza clave en los éxitos del cuadro que dirige Porfirio Fisac.

Carlos Alocén trata de marcharse de Blazic ACBMEDIA

Aparición con la selección española

Sus buenas actuaciones fueron premiadas con su primera aparición con la selección española absoluta a las órdenes de Sergio Scariolo el pasado mes de febrero.

"No me podía imaginar que mi primer año como profesional pudiera ser de esta manera y creo que me han pasado muchas cosas, muchas experiencias que voy a recordar. Ha sido un año excelente y esto me da fuerzas para continuar, seguir trabajando y que el año siguiente sea mejor", destacó el base tras ganar el domingo la medalla de plata en el Europeo sub20.

